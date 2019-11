Non è l' Arena | anticipazioni 1° dicembre | Giletti ospiterà le sorelle Napoli

Domenica 1 dicembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è L’Arena : Domenica 1 dicembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è L’Arena Altra Domenica ricca di ospiti in tv quella che casca l’1 dicembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti si apprestano a condurre un’altra puntata dei fortunati salotti di cui sono alla guida sul piccolo schermo. […] L'articolo Domenica 1 dicembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che ...

Non è l'Arena - il cantante neomelodico Anthony Ilardo : 'La camorra è una scelta di vita' : "La camorra è una scelta di vita che va rispettata": una frase choccante pronunciata in tv, inascoltabile anche perché insinuerebbe un intreccio tra una certa industria discografica e la criminalità organizzata. A pronunciarla, infatti, è stato Antonio Ilardo, in arte Anthony, cantante neomelodico 30enne molto popolare a Napoli, intervistato da Carlo Marsilli, inviato di La 7. L'intervista è andata in onda durante l'ultima puntata della ...

Il cantante neomelodico a Non è l'Arena : "La camorra è una scelta di vita - va rispettata" : “Che cos’è la camorra? È un’organizzazione, una scelta di vita. Voi avete scelto la vita di giornalista, io ho scelto la vita per la musica e loro hanno fatto una scelta di vita che va rispettata”. La frase shock è stata pronunciata in un’intervista a Non è l’Arena dal cantante neomelodico Anthony Ilardo. La trasmissione di Massimo Giletti ha dedicato uno spazio ai legami tra la ...

Non è L’Arena - Massimo Giletti pronto per un cambiamento? Novità su La7 : Massimo Giletti farà degli speciali in prima serata su La7 dopo Non è L’Arena? Massimo Giletti è uno dei grandi protagonisti di La7 grazie al suo programma Non è L’Arena che va in onda ogni domenica in prima serata, ovvero uno dei programmi più visti della settima rete. Come leggiamo dai sempre informati colleghi di Tvblog, Urbano Cairo sta pensando di affidare al conduttore e giornalista una serie di Speciali in prima serata. Di ...

Borgonzoni su Quota 100 a Non è l'arena : 'La terranno un po' modificata' : Quota 100 continua a far discutere. Nel corso della trasmissione Non è l'arena, condotta da Massimo Giletti su La 7, a intervenire sulla questione è stata Lucia Borgonzoni. La senatrice della Lega, candidata alla Presidenza della Regione Emilia Romagna, ha avuto modo di parlare della misura e di quelli che potrebbero essere gli sviluppi. Una vera e propria difesa a spada tratta nei confronti di Quota 100 in cui, sciorinando i numeri relativi ...

Non è l’arena - Massimo Giletti a Luigi Di Maio “hai chiamato Salvini per chiedere della nuova fidanzata?” il capo politico del M5S risponde così : Luigi Di Maio è stato ospite ieri sera del programma condotto da Massimo Giletti Non è l’arena. Il capo politico del M5S, riconfermato alla guida del partito, da Beppe Grillo in persona, ha parlato dell’attuale governo e anche dei rapporti con Matteo Salvini e su una possibile Réunion con la Lega. Alla domanda di Giletti se il capo politico M5S sentisse ancora anche per sola amicizia personale Matteo Salvini, la risposta del leader ...

Non è l’Arena - Massimo Giletti va in onda con una vistosa ferita : “Cosa ha fatto al naso Massimo Giletti?”, è quello che si sono chiesti i telespettatori di Non è l’Arena dopo essersi sintonizzati su La7 alle 20.30 di domenica. Anche sui social non è sfuggita la vistosa ferita al naso del giornalista torinese e nel corso della puntata è scattata la corsa alla spiegazione, con un filo di ironia, per risolvere il mistero. Il conduttore non ha fornito però dettagli sull’origine della sua ...

Luigi Di Maio a Non è l'Arena sul caso Elisabetta Trenta : "Il tema Non è l'alloggio in sé" : A Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7, nella puntata di domenica 24 novembre, ospite in collegamento ecco Luigi Di Maio. Si fa ovviamente il punto sul suo difficile momento politico all'interno del M5s, ma vi è spazio anche per una domanda su Elisabetta Trenta, l'ex ministro della Difesa grillin

Vittorio Sgarbi e le sbroccate in tv - Cecchi Paone a Non è l'Arena : "Cosa lo invitate a fare?" : A Non è l'Arena di Massimo Giletti, nella puntata in onda domenica 24 novembre, un segmento di trasmissione è stato dedicato alle risse televisive. Tema sul quale Vittorio Sgarbi è una sorta di re, di "leader" incontrastato. Dunque, Giletti ha riproposto una imperdibile clip, che potete vedere qui s

Non è l'arena - Luigi Di Maio sul crollo : "Revochiamo le concessioni ai Benetton - la Lega le proteggeva" : Luigi Di Maio, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, attacca Matteo Salvini in merito al crollo del viadotto sull'A6, vicino a Savona dove per fortuna non ci sono state vittime come invece accadde per il Ponte Morandi: "Stiamo lavorando da mesi su quei contratti che sono stati fatti con

Non è l'Arena - anticipazioni 24 novembre : intervista a Luigi Di Maio : Domenica 24 novembre, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di 'Non è l'Arena', talk politico condotto dal giornalista Massimo Giletti. Come accade quasi ogni settimana, il segmento iniziale sarà dedicato all'intervista politica; questa settimana toccherà a Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 Stelle e attuale Ministro degli Esteri. Tra i temi della discussione vi sarà la stabilità del governo e la situazione interna ...