Manovra | Coldiretti | 1 3 del budget vacanze nel cibo | è la prima voce

Manovra - Coldiretti : “Svolta bonus verde per la festa degli alberi” : “L’emendamento governativo per la proroga del bonus verde nella Manovra risponde alle nostre ripetute sollecitazioni per favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi, giardini e terrazzi in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’importante annuncio del ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che ...

