Attacco al London Bridge | Isis rivendica l’aggressione | “Attentatore è nostro combattente”

Londra - attentato al London Bridge : identificata la prima vittima. Jack era un neo-laureato di Cambridge. L'Isis rivendica l'Attacco : È stata identificata la prima delle due vittime dell'attacco di London Bridge. Si chiamava Jack Merritt ed era un giovane 25enne laureato dell'università di CamBridge. Secondo...

Quelli che hanno aiutato a fermare l’Attacco sul London Bridge : Un po' di dettagli su quello che si sa e si scrive sulle persone che hanno fermato Usman Khan prima dell'arrivo della polizia, che poi l'ha ucciso

L’Attacco sul London Bridge - messo in ordine : Cosa dicono le ultime ricostruzioni e cosa sappiamo dell'attentatore, già condannato in passato per terrorismo

Attacco al London Bridge - omicida in libertà vigilata tra chi ha fermato il killer : "Sgozzò una ragazza disabile" : Quindici anni fa venne condannato al carcere a vita dopo aver ucciso e gettato in mezzo ai rifiuti il corpo di una 21enne disabile, oggi è tra i cittadini che hanno immobilizzato il terrorista Usman Khan, che ieri ha seminato terrore e morte, accoltellando alcuni passanti sul London Bridge. Si tratta del 42enne James Ford, femminicida in libertà vigilata, proprio come il terrorista col braccialetto elettronico da lui immobilizzato. ...

Attacco a London Bridge - chi è il killer. Tre accoltellati anche all’Aia : Usman Khan, 28 anni: è questo il nome dell’uomo che ieri pomeriggio ha riportato il terrore nel cuore di Londra a meno di due settimane dalle elezioni britanniche. E l’incubo ha ancora una volta le sembianze del lupo solitario, anche se noto per i suoi legami jihadisti. Khan ha deciso di entrare in azione portando paura e morte in uno dei pomeriggi più affollati per la capitale britannica, quello del Black Friday, e forse la scelta non è stata ...

Londra - Attacco al London Bridge : morti 2 passanti - 8 feriti. Ucciso l'aggressore : è un ex detenuto legato al terrorismo islamico : Sangue e terrore nel cuore di Londra a meno di due settimane dalle elezioni britanniche. E l'incubo ha ancora una volta le sembianze del lupo solitario, entrato in azione con un coltellaccio in...

