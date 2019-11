Samsung lancia una nuova beta di Android 10 per i Galaxy Note 10 e Note 10+ con le patch

Samsung lancia “L’evoluzione dell’incasso” : smartphone in regalo su alcuni elettrodomestici per il Black Friday : La nuova promozione "L'evoluzione dell'incasso" di Samsung permette di ottenere un Galaxy A20e in regalo sull'acquisto di alcuni elettrodomestici. L'articolo Samsung lancia “L’evoluzione dell’incasso”: smartphone in regalo su alcuni elettrodomestici per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilancia i Security Days per sensibilizzare i consumatori su sicurezza e manutenzione dei dispositivi mobile : I Samsung Security Days si svolgeranno a novembre, nei fine settimana in oltre 160 punti vendita e dal lunedì al venerdì presso i Samsung Customer Service.

Redmi sembra pronta a lanciare il suo primo smartphone 5G mentre Samsung ad un Galaxy di fascia bassa : Tornano i rumor relativi ai nuovi Redmi K30 e Samsung Galaxy A01

Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone per rivaleggiare con Samsung e Apple : Motorola è cosciente di non avere uno smartphone premium al momento, come dimostrano i suoi grafici: ben presto però il vuoto potrebbe essere colmato dal successore del leggendario RAZR.

TIM lancia un concorso con in palio abbonamenti a TIMMusic e Samsung Galaxy S10 5G : Tu Si Que Vales ti premia con TIM è il nuovo concorso lanciato da questo operatore e in virtù del quale gli utenti potranno vincere diversi premi

Samsung lancia la One UI 2.0 per Galaxy S10 in UK e Spagna ma non per i Galaxy Note 10 : Mentre l'aggiornamento alla beta Android 10 con la UI 2.0 va spedito per i Samsung Galaxy S10, i Galaxy Note 10 vanno incontro ad un ritardo

Samsung potrebbe presto lanciare un nuovo Galaxy S economico : Galaxy S10 Lite o S11 Lite? : Stando agli ultimi rumor, Samsung starebbe pensando di lanciare un nuovo Galaxy S economico, dovrebbe chiamarsi Galaxy S10 Lite o S11 Lite.

Samsung lancia una serie di sfondi per nascondere il foro di Galaxy Note 10 e Galaxy s10 : Samsung lancia una serie di sfondi per le serie Galaxy Note 10 e Galaxy S10, con elementi pensati appositamente per nascondere il foro nel display.