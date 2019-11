Nottata difficile per Chiara Ferragni e Fedez | dopo l’incidente del figlio Leone | l’ansia

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019)e il maritohanno passato una serata bruttissima: il piccoloha avuto un incidente. Ho perso 20 anni di vita – ha spiegatosu Instagram – È finito con la fronte su un battiscopa mentre correva in casa e quindi aveva un taglio sulla fronte. Abbiamo dovuto portarlo al pronto soccorso. Gli hanno dato 6 punti. È stato un pomeriggio/sera intenso. Però sta bene”. Immaginate lo spavento. Per fortuna il piccolo ora sta bene ehanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Ma pare chenon sia poi così rilassata. “Dite alla Ferry di rilassarsi”, la prende in girosu Instagram. Laè intenta a seguire il piccoloche scorrazza per casa.è normale chesia in apprensione e abbia paura che il bimbo possa farsi male un’altra volta. Quindi lo segue come un’ombra. Giustamente, non vuole che vada a sbattere di nuovo.“Mamma apprensiva in arrivo” scherza ancora il rapper, riprendendoche insegue il bimbo. Mamma e papà Ferragnez stanno dedicando tutte le loro attenzioni al: vogliono che si senta tranquillo, si rimetta e torni in forma quanto prima. Il piccolo sembra sereno ma fa una grande tenerezza, con quella benda sull’occhio. “Leo sta bene. Ha dei punti che si riassorbono quindi non dovremo andare a toglierli” ha spiegatosu Instagram.E ha aggiunto: “Abbiamo una visita di controllo martedì. Dobbiamo solo tenerlo sotto controllo”. La prima nottenon è stata semplice: “Stanotte abbiamo dovuto svegliarlo ogni due o tre ore per controllare che stesse bene. Abbiamo cancellato il viaggio in Lapponia perché non ci sembrava opportuno partire e lasciarlo qua con i nonni. Meglio essere scrupolosi” ha aggiunto inoltre. Quindi la coppietta ha detto addio al viaggio. Tanto non si sarebbero goduti niente, per la preoccupazione.Lucia si è fatto male mentre giocava: correndo è caduto e ha sbattuto la testa contro il battiscopa. I genitori si sono preoccupati e hanno pensato che fosse il caso di portarlo al pronto soccorso. Al piccolo sono stati messi dei punti di sutura. I fan si sono iniziati a preoccupare a causa della “latitanza” diper tutto il pomeriggio. Era troppo strano che i due non si fossero palesati per ora.

