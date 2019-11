L’Aja Diversi feriti per colpi dal coltello nella Grote Marktstraat

Fonte : laprimapagina

(Di venerdì 29 novembre 2019) Una giornata segnata dal terrore in Europa. Dopo i fatti di Londra, si registrano “” perdal

Agenzia_Ansa : #Olanda, attacco con un coltello in strada a L'Aja, diversi feriti #ANSA - GiulioTerzi : .@Agenzia_Ansa :#Olanda, attacco con un coltello in strada a L'Aja, diversi feriti @GeopoliticalCen @GeopoliticalCen - Chiara58015306 : RT @Libero_official: L'Aia, terrore nella via dello shopping. Diversi feriti da accoltellamenti in pieno centro. Un uomo in fuga - https://… -