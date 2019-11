Il campione mondiale di Go si ritira | l’intelligenza artificiale di Google è imbattibile

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Ildel mondo di Go, un gioco strategico da tavolo di origine cinese che risale a 3000 anni fa, ha deciso dirsi a causa dell’imbattibilità dell’intelligenza. “Anche se divento il numero uno, esiste un’entità che non può essere sconfitta”, ha dichiarato la settimana scorsa Lee Se-dol all’agenzia di stampa Yonhap, secondo quanto riporta The Guardian. “Con il debutto dell’intelligenzanel gioco del Go, mi sono reso conto che non sono in cima anche se divento il numero uno”. E dire che il 36enne è l’unico che almeno una volta è riuscito a sconfiggere AlphaGo, il software sviluppato daDeepMind per il gioco Go e anche per lo sviluppo delle reti neurali profonde. Peccato però che si sia trattato di uno dei 18 incontri disputati. A dimostrazione che l’algoritmo diin ...

