E ora abbiamo il dovere di non lasciare gli iraniani soli

MotoGp – Petrucci ancora acciaccato a Jerez : “la spalla mi ha dato fastidio - ma abbiamo ricavato indicazioni utili” : Danilo Petrucci un po’ dolorante ancora ai test di Jerez: le sensazioni del ternano della Ducati al termine dell’ultima sessione dell’anno I piloti della MotoGp possono finalmente godersi un po’ di relax: è terminata ieri, infatti, la seconda sessione di test invernali, disputata a Jerez de la Frontera. Una classifica dei tempi indicativa ma non troppo, con Marquez davanti alle Suzuki di Mir e Rins, ma tanto lavoro ...

MotoGP - Test Jerez 2019. Valentino Rossi : “Condizioni meteo non fantastiche - abbiamo lavorato molto sulla nuova moto” : Prima giornata di Test per la Moto GP in quel di Jerez (Spagna), in vista della nuova stagione. Non un giorno-1 strepitoso per Valentino Rossi, il Dottore è rimasto lontanissimo dal compagno di squadra Vinales (primo della classe), fermandosi in quattordicesima posizione a più di un secondo e mezzo. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “abbiamo lavorato molto, anche se le condizioni meteorologiche non erano fantastiche, ...

MotoGp - Test Jerez – Viñales fissa l’obiettivo : “dobbiamo migliorare il motore - abbiamo un piano preciso” : Lo spagnolo ha chiuso al comando la prima giornata di Test sul circuito di Jerez, portando avanti un importante lavoro di sviluppo del motore Prima giornata abbastanza positiva per Maverick Viñales, che ha chiuso al comando il day-1 dei Test di Jerez. Tanto lavoro per lo spagnolo, concentratosi sullo sviluppo del motore della M1, punto debole della Yamaha nel 2019. AFP/LaPresse Interrogato alla fine della sessione, l’ex Suzuki ha ...

Viadotto Savona - i testimoni del crollo : “Ho pensato subito ad un nuovo ponte Morandi”. “Arrivava un pullman - lo abbiamo fermato” : Daniele Cassol riuscito a fermarsi a pochi metri dall’orlo del baratro che si è parto sull’autostrada A6 con il crollo del Viadotto a Madonna del Monte. “Ero in fase di sorpasso – racconta l’uomo, che ha 56 anni e fa il vigilante – ho visto una persona che sbracciava e ho pensato avesse qualche malore. Poi mi sono voltato e ho visto tutto nero, il Viadotto non c’era più“. “Dietro di me arrivava ...

**M5S : Di Maio - 'Abbiamo da fare ancora tante riforme che passeranno alla storia'** : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo ancora da fare molte riforme che passeranno alla storia. Ad esempio quella che toglie alle regioni la possibilità di nominare i vertici della sanità": Lo ha detto Luigi Di Maio, parlando coni cronisti a Rosolini (Siracusa). "E poi il salario minimo

Coppa Davis – La furia di Barazzutti : “noi abbiamo onorato gli impegni - altri se ne sono fregati” : Il capitano della squadra azzurra ha commentato il nuovo format della Coppa Davis, esprimendo tutte le proprie preoccupazioni La nuova Coppa Davis si è chiusa in maniera amara per l’Italia, eliminata già nella fase a gironi al cospetto di squadre come Canada e Stati Uniti. Matteo Berrettini e Fabio Fognini non sono riusciti a trascinare la squadra azzurra ai quarti di finale, chiudendo in fondo al proprio ...

Calcio - Nicolò Zaniolo : “In Nazionale abbiamo qualità - giovani ed elementi esperti. Posso ancora migliorare molto” : Non vi sono dubbi che Nicolò Zanolo sia uno dei talenti più importanti del nostro Calcio. Classe ’99, il 20enne nativo di Massa ha realizzato nel match contro l’Armenia (valido per le qualificazioni agli Europei 2020) le sue prime marcature con la maglia della Nazionale maggiore, dimostrando grande lucidità negli ultimi 20 metri, dotato di un sinistro micidiale. Il CT Roberto Mancini lo aveva già notato quando ancora giocava nelle ...

Libia - precipita un drone italiano. Fonti : “Cause ancora da accertare”. Forze di Haftar : “Lo abbiamo abbattuto noi” : Le foto pubblicate su Facebook mostrano un ala di color celeste chiaro con lo stemma dei tre cerchi concentrici rosso-bianco-verde. Appartiene un drone militare italiano precipitato oggi in Libia. La notizia, circolata nel pomeriggio sui siti di informazione locali, è stata confermata dallo Stato maggiore della Difesa, che ha spiegato che è stato perso “il contatto con un velivolo a pilotaggio remoto dell’Aeronautica militare, ...

Oscar - ex U&D - scrive ad Eleonora : 'Eri un fiore bellissimo - abbiamo perso entrambi' : Nelle ultime ore, si sta facendo un gran parlare di Eleonora Rocchini e del doppio tradimento che avrebbe fatto alla famiglia Branzani. La sorella di Oscar, Dalila, ha reso pubblica la relazione che l'ex cognata ha avuto di nascosto con Nunzio, l'uomo del quale lei era ancora innamorata e per il quale stava soffrendo. Nel battibecco social che hanno avuto le due ragazze, si è aggiunto l'ex tronista di Uomini e Donne per fare chiarezza su alcune ...

ora abbiamo la misura più precisa del raggio di un protone : (Getty Images) 0,000000000000000831 metri: ecco la misura più precisa mai ottenuta del raggio di un protone. Decisamente piccolo (quelli sono sedici zeri) e persino più piccolo di quanto si immaginasse fino a qualche tempo fa: 0,88 femtometri – milionesimo di miliardesimo di metro. Non è la prima volta che si arriva a questa misurazione, anzi almeno da un paio di anni, ma grazie a una tecnica peculiare i fisici del Jefferson Lab sono giunti a ...

MotoGp – Danilo Petrucci si prepara alla gara di Valencia : “abbiamo delle idee su come migliorare la Ducati” : Danilo Petrucci chiude in 10ª posizione le qualifiche dell’ultima gara di MotoGp in quel di Valencia: il pilota Ducati studierà alcuni dettagli da migliorare con i tecnici in vista della corsa Partirà dalla quarta fila Danilo Petrucci nell’ultima gara della stagione di MotoGp. Il pilota di Terni ha chiuso in decima posizione le qualifiche della corsa spagnola, fermando il cronomentro sull’1:30.771. Nella nota ufficiale ...

Cucchi - la sorella Ilaria : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso - ora potrà riposare in pace”. La madre al legale Anselmo : “Ce l’abbiamo fatta” : “Sapevamo che Stefano era stato ucciso, ora potrà riposare in pace“. Queste le prime parole della sorella di Cucchi, Ilaria, dopo il verdetto che ha condannato Di Bernardo e D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio. “A mio fratello avevamo fatto una promessa. Oggi l’abbiamo mantenuta – ha continuato – Ci è costato tanto, dieci anni difficilissimi, siamo caduti tante volte ma siamo arrivati fin qui e ...

BioWare sul futuro di Mass Effect : "abbiamo molte idee e tante storie ancora da raccontare" : Ieri è stato celebrato l'N7 Day e se siete fan del franchise di Mass Effect, sapete cosa significa. È il giorno in cui la community si raccoglie per celebrare tutte le storie e i personaggi dell'universo fantascientifico di BioWare.Come forse saprete, la serie è in pausa a causa delle performance deludenti di Mass Effect Andromeda, che si è rivelato un vero disastro dal punto di vista tecnico e, soprattutto, non eccezionale in termini di ...

Lady Gaga e la verità su Bradley Cooper : «Innamorati? Abbiamo pensato a ogni dettaglio» : Lady Gaga parla per la prima volta apertamente del suo rapporto con Bradley Cooper e ammette che era tutta una montatuta. Della pop star, dopo il successo insieme all'attore in "A star is...