Due cadaveri in zone diverse del paese | Omicidio suicidio

Trovati Due cadaveri nel Bresciano : 11.56 I corpi di due persone sono stati Trovati, in tempi diversi, questa mattina ad Azzano Mella, nel Bresciano. Si tratta di un uomo di origine marocchina di 32 anni, trovato impiccato in un parco pubblico, e di una donna italiana di 47 anni, abbandonata senza vita nelle campagne dello stesso paese. I due avevano una relazione. Gli inquirenti ipotizzano l'omicidiosuicidio, ma le indagini sono ancora in corso.

Naufragio al largo di Lampedusa. Recuperati Due cadaveri : Due cadaveri sono stati Recuperati dalla Guardia Costiera, a seguito del Naufragio di un barcone di dieci metri a largo di Lampedusa, e già portati a bordo di una delle motovedette presenti sul posto. I soccorritori riferiscono di altri corpi che galleggiano in mare. La scarsa visibilit?à e il maltempo rendono difficile per ora capire l'entità della tragedia. Finora sono stati salvati 149 migranti finiti in mare. La Ocean Viking ...

Choc nel Napoletano - ritrovati Due cadaveri in un appartamento : è omicidio-suicidio : CASTELLO DI CISTERNA - Due persone, un uomo e una donna, sono stati ritrovati privi di vita in un appartamento di via Passariello a Castello di Cisterna poco prima delle 15. Dalle prime informazioni...