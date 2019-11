Scoperto un buco nero che non dovrebbe esistere

Universo - Scoperto un mega buco nero con massa 70 volte il Sole : “Non dovrebbe esistere” : Un vero e proprio mostro cosmico è stato individuato nella Via Lattea a “soli” 15mila anni luce dalla Terra. Il corpo celeste in questione è un buco nero, chiamato dagli astronomi LB-1, di immense dimensioni la cui massa è 70 volte superiore a quella del Sole. A scoprilo è stato un team guidato da Jifeng Liu dell’Accademia cinese delle scienze, del quale ha fatto parte anche Mario Lattanzi de nostro Istituto nazionale di astrofisica, che ha ...

