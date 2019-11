Portano odio e divisioni Il comune di Schio dice no alle pietre di inciampo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019) La maggioranza di centro-destra deldi, in provincia di Vicenza, ha bocciato la mozione presentata dal Pd locale per l’installazione delled’in città, un provvedimento che avrebbe emulato quanto già fatto in numerose città italiane ed europee per ricordare i cittadini deportati e uccisi nei lager nazisti. “Rischiano di portare di nuovo. Non tengono conto delle morti di entrambi le parti” - ha dichiarato al Giornale di Vicenza Alberto Bertoldo di ‘Noi Cittadini’, lista di maggioranza del centrodestra.La proposta era stata avanzata da Leonardo Della Vecchia, capogruppo Pd in consiglio comunale, che su Facebook denuncia l’accaduto: “Sono senza parole, è difficilissimo stare in un consiglio in cui la mozione è stata bocciata. Per me non ci sono giustificazioni. ...

repubblica : Schio dice no alle pietre d'inciampo in memoria dei deportati. 'Portano odio e divisioni' [aggiornamento delle 20:2… - gabrielanthonyp : Schio dice no alle pietre d'inciampo in memoria dei deportati. 'Portano odio e divisioni' - old_jack : @Barbara58106273 @virginiaraggi Quindi ad aver sporcato le targhe non è stato l'odio fascio leghista... Ma è colpa… -