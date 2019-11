LG UX 9 0 ufficiale | arriva la nuova interfaccia con modalità scura e una ottimizzazione

Saltano i concerti ad Acireale di Marco Mengoni - Elisa e Coez : arriva la nota ufficiale del Comune : I concerti ad Acireale di Marco Mengoni, Elisa e Coez sono annullati. A comunicarlo, è una nota ufficiale del Comune nella quale viene annunciata l'impossibilità di mettere a disposizione la struttura, che avrebbe necessitato di alcuni interventi per ospitare gli spettacoli pubblici. Il tavolo delle trattative è stato aperto da molti mesi, ma il futuro è sempre stato carico di incertezze nonostante i promoter continuassero ad aprire date ...

“È ufficiale!”. Rosy Abate - la comunicazione arriva da Mediaset : La notizia era nell’aria ma mancava ancora l’ufficialità che arriva direttamente dalla Taodue, la società che produce la fiction per Mediaset. La terza stagione di Rosy Abate si farà. La regina di Palermo è apparsa su breve clip nella quale viene comunicato il ritorno del personaggio interpretato da Giulia Michelini. Nel filmato si vede il creatore della serie, Pietro Valsecchi, che scrive su una lavagnetta il nome della famosa Regina di ...

Ammutinamento del ritiro Napoli : arriva il comunicato ufficiale della società : comunicato ufficiale Napoli: preannuncia provvedimenti Notizie Calcio Napoli – La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato ufficiale riguardo la vicenda Ammutinamento Il comunicato “La società comunica che, con riferimento ai comportamenti posti in essere dai calciatori della propria prima squadra nella serata di ieri, martedì 5 novembre 2019, procederà a tutelare i propri diritti economici, ...

Arriva l’ufficiale giudiziario per valutare casa da mettere all’asta : il proprietario si spara : I fatti questa mattina ad Appignano, in provincia di Macerata. Un 50enne del luogo, C. E., piccolo imprenditore, ha tentato il suicidio poco prima di ricevere la visita dell’ufficiale giudiziario. Proprio il funzionario, poco dopo le 8, ha scoperto l’accaduto e dare l’allarme al 118 ed ai carabinieri.Continua a leggere

ufficiale – Cori razzisti anti-Napoli all’Olimpico : arriva il verdetto del Giudice Sportivo per la Roma : Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto per i Cori razzisti durante Roma-Napoli Questo il verdetto del Giudice Sportivo: “Ammenda di € 30.000,00 con diffida: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori intonato più volte Cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria che portavano il Direttore di gara, al 23° del secondo tempo, ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata per il ...

iOs 13.2 ufficiale : su iPhone 11 arriva Deep Fusion per la fotocamera : (Foto: Apple) ufficiale l’atteso aggiornamento iOs 13.2 che porta su iPhone la tecnologia Deep Fusion per l’elaborazione profonda e assai efficace delle immagini su tutti quei dispositivi dotati di chip A13 Bionic con Neural Engine. Scopriamo tutte le novità di questo update che pesa 575 MB ed è disponibile da subito. La tecnologia Deep Fusion va a permettere un miglioramento consistente delle immagini agendo sulla cosiddetta ...

Per i 69 anni di Rino Gaetano arriva il video ufficiale di A Mano A Mano : Rino Gaetano avrebbe compiuto oggi 69 anni. In occasione del suo compleanno, viene rilasciato il video ufficiale di uno dei suoi brani più apprezzati, A Mano A Mano. Nato il 29 ottobre 1950 a Crotone, oggi - 29 ottobre 2019 - Rino Gaetano avrebbe compiuto 69 anni. Morto in un incidente stradale nel 1981, viene oggi ricordato attraverso l'elaborazione del video ufficiale di A Mano A Mano. Era il 2 giugno 1981 quando Rino Gaetano tornava ...

Arriva una guida ufficiale per il cosplay di Ellie : Se siete in cerca del cosplay perfetto e al contempo anche fan di The Last of Us, dovete sapere che Naughty Dog ha pubblicato una guida ufficiale per realizzare il cosplay perfetto di Ellie.Sotto la guida dei designer ufficiali del gioco avremo una serie di consigli ed indicazioni utilissime su come realizzare il costume e tutti gli accessori necessari in maniera perfetta.Nelle immagine riportato possiamo inoltre osservare nel dettaglio il ...

Panchina Avellino - ufficiale : via Ignoffo - arriva Capuano : La notizia è stata ampiamente anticipata, confermando le indiscrezioni lanciate da CalcioWeb qualche giorno fa, ma mancava l’ufficialità. Che è arrivata: cambio in Panchina all’Avellino, fuori Ignoffo e dentro Capuano. Ecco di seguito il comunicato integrale direttamente dal sito ufficiale degli irpini. “A seguito di profonde riflessioni, l’Us Avellino comunica di aver ritenuto opportuno interrompere il rapporto con ...

“Fine”. L’annuncio è ufficiale - arriva direttamente da Romina Power : nessuna possibilità di smentita : Tanti hanno sognato con le loro canzoni. E tanti hanno sperato di riveder Romina Power e Al Bano insieme. Un sogno franato dopo che, per mesi, si erano rincorse le voci di un riavvicinamento che non fosse solo artistico. Lei, rimasta solo dopo la fine della storia con l’ex marito. Lui, anima libera che chiusa la storia con Loredana Lecciso ha deciso di prendersi un po’ di tempo. Tempo che i fan speravano potesse essere condiviso di nuovo dalla ...

Lunedì di fuoco per la beta di Android 10 sui Samsung Galaxy S10 : arriva un tweet ufficiale : Quella odierna sarà una giornata molto importante per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un device appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S10. Come vi ho preannunciato durante lo scorso fine settimana con un articolo dedicato, infatti, finalmente inizieremo a toccare con mano la beta di Android 10, con una svolta praticamente ufficiale anche per il mercato europeo. In questi minuti, a conferma dei rumors, è ...

Pes 2020 - arriva l’aggiornamento ufficiale con la serie B : (Foto: Konami) Interessante accordo siglato da Konami per portare ufficialmente la serie B italiana all’interno di eFootball Pes 2020. Si potranno così ritrovare il logo del campionato, il trofeo dei campioni, tutti i nomi delle squadre partecipanti, marchi e divise proprio come si possono incontrare sui campi della seconda divisione calcistica italiana. Un colpo non da poco che potrebbe far cadere la scelta proprio su Pes 2020 invece che ...

Milan - ufficiale l'esonero di Giampaolo : arriva Stefano Pioli - i tifosi lo contestano subito : Ora l'esonero di Marco Giampaolo dal ruolo di allenatore del Milan ha anche i crismi dell'ufficialità. La notizia arriva con uno scarno comunicato della società, che annuncia: "AC Milan comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club intende ringra

Uscita di PS5 ufficiale : la next-gen Sony arriva a Natale 2020 : La data di Uscita di PS5 è fino ad ora sempre stata avvolta nel mistero. Sony, negli ultimi mesi, non ha mai commentato i tantissimi rumor apparsi in rete sulla possibile release della sua console di prossima generazione. D'altronde, l'attuale PlayStation 4 ha ancora molto da dire e dare ai videogiocatori, pronta ad accogliere una manciata di esclusive interessanti - in testa naturalmente l'attesissimo The Last of Us Part 2, sugli scaffali da ...