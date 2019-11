Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il Mondiale e' compromesso da tempo ma quello che conta adesso in casa Ferrari e' evitare le brutte figure, come quella accaduta a Interlagos. Su questo punto, dopo la reprimenda di Mattia Binotto prima e di John Elkann poi, tutti nel team di Maranello sono d'accordo, a cominciare dai protagonisti in negativo di due settimane fa in Brasile, Charlese Sebastian, oggi diventato papa' per la terza volta e quindi assente giustificato in conferenza ad Abu Dhabi. "Con Seb, l'incidente del Brasile non capitera' piu'", ha promesso oggi il giovane monegasco davanti ai media in vista dell'ultimo week end del Mondiale 2019 che si correra' sulla pista dell'emirato.ha confermato ancora una volta che tutto e' stato risolto: "Insieme a Mattia con Seb ci siamo chiariti e dal confronto siamo usciti sereni e uniti. Sappiamo che quello che e' successo a ...

ilfogliettone : Leclerc promette, Vettel e io saremo meno aggressivi - - Agenzia_Ansa : #F1 Leclerc: 'incidenti come in Brasile non succederanno più, Vettel e io saremo meno aggressivi ma sempre liberi d… - fisco24_info : F1: Leclerc promette, Vettel e io saremo meno aggressivi: 'Il Brasile non si ripeterà più' -