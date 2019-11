Incidente stradale a Vittoria | Idea Liberale | troppi incidenti

Pescara - Incidente stradale Asse attrezzato : morto centauro/ Vittima è un finanziere : Dramma a Pescara, incidente sull'Asse attrezzato: morto sul colpo un motociclista, in corso i rilievi del caso delle forze dell'ordine.

Spagna : ragazza calabrese muore in un Incidente stradale : Un grave incidente stradale ha causato la morte di una giovane ragazza calabrese di 32 anni che si trovava in Spagna. La giovane viaggiava in sella ad una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andata ad impattare contro un palo dell'illuminazione pubblica posto al limite della strada. Per lei, nonostante i tempestivi soccorsi del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare e il suo cuore ha smesso di battere dopo ...

Terribile Incidente stradale ripreso dalle telecamere : camion precipita da un viadotto per 20 metri [FOTO e VIDEO] : Le terrificanti immagini di un incidente stradale stanno facendo il giro del web. Nel video che trovate in fondo all’articolo, si può vedere un’auto colpire un camion e mandarlo fuori strada. Siamo su un cavalcavia in Slovenia, precisamente nella città di Lubiana. Il conducente dell’auto sbanda improvvisamente verso il mezzo pesante, che va a sbattere contro le barriere di sicurezza e precipita dal viadotto per circa 20 metri. Purtroppo il ...

Il Segreto - trame al 29 novembre : Adela muore in un Incidente stradale : Il popolo di Puente Viejo, nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda dal 24 al 29 novembre, indosserà nuovamente il lutto al braccio a causa di una perdita che sconvolgerà gli abitanti del paese. Stiamo parlando di Adela Arellano, moglie del sindaco Carmelo Leal, che perderà la vita in un incidente d'auto. Di seguito i dettagli delle anticipazioni. Il Segreto, anticipazioni: la morte di Adela Arellano Nelle attuali puntate de Il Segreto, ...

Incidente stradale : termini querela e quando farla. Ecco la legge a riguardo : Incidente stradale: termini querela e quando farla. Ecco la legge a riguardo È ben noto a tutti – automobilisti e non – che dall’Incidente stradale spesso scaturisce una responsabilità di tipo penale, dato che dalla violazione di una o più regole del Codice della Strada possono derivare conseguenze anche molto gravi, come le lesioni personali o anche la morte di pedoni, automobilisti e persone a bordo del veicolo. Vediamo ...

Anticipazioni Il Segreto dal 25 al 29 novembre : Adela muore in un Incidente stradale : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la seguitissima soap opera Il Segreto, che vedremo in onda in prima visione assoluta anche la prossima settimana. Da lunedì 25 e fino al prossimo 29 novembre andranno in onda dei nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena e novità. Il pubblico da casa assisterà alla dipartita di uno dei personaggi più amati di questa stagione: parliamo di Adela, la quale uscirà di scena in seguito ad ...

Incidente stradale a Vittoria : auto si ribalta : Incidente stradale sulla Sp 16, la Scoglitti Vittoria. Tre i feriti. Sul posto due ambulanza e la Polizia stradale

Calabria - un 24enne perde la vita in un Incidente stradale : Una notizia terribile di cronaca giunge dalla Calabria, dove nella giornata di sabato un giovane di 24 anni, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita. Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto quando si sarebbe andato a scontrare contro un'autovettura guidata da un'anziano. Per il 24enne, nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, non c'è stato nulla da fare. Scene di estremo dolore ...

Calabria : 39enne perde la vita in un Incidente stradale - ferito un 40enne : Una drammatica notizia arriva dalla Calabria, dove un incidente stradale ha provocato il decesso di un uomo e il ferimento di un altro. Le notizie risultano essere ancora molto frammentarie in quanto l'incidente si è verificato poche ore fa. I due stavano viaggiando sulla stessa autovettura, che per cause tutte in corso di accertamento, si è capovolta. Sul luogo si sono recati tempestivamente i sanitari del 118 per tutte le cure del caso e hanno ...

Serena Enardu furiosa : “Incidente stradale? Fake news!” : Serena Enardu furiosa su Instagram per la bufala sul suo incidente stradale Nelle ultime ore si è diffusa una notizia secondo cui Serena Enardu sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale grave. Non appena la cosa è arrivata alle sue orecchie, la Enardu ha subito smentito tutto con una story su Instagram in cui ha […] L'articolo Serena Enardu furiosa: “Incidente stradale? Fake news!” proviene da Gossip e Tv.

Matera - muore a 43 anni in un Incidente stradale per sfuggire a un posto di blocco dei Carabinieri : Un inseguimento dei Carabinieri finito in tragedia. Un uomo di 43 anni aveva cercato di sfuggire ai controlli stradali effettuati dai militari di Policoro, in provincia di Matera. La sua vettura, un'Alfa Romeo 156, è andata a finire contro un'altra auto dei Carabinieri, ferma per un secondo posto di blocco.Continua a leggere

Aosta - 40enne incinta perde il bimbo dopo un Incidente stradale : “Indagini per aborto colposo” : La Procura di Aosta ha aperto un fascicolo per aborto colposo in seguito ad un incidente stradale verificatosi nel comune di Nus il mese scorso dopo il quale una donna di 40 anni, incinta al sesto mese di gravidanza, aveva perso il feto. Avendo ricevuto una prognosi superiore ai 40 giorni, era scattata la denuncia d'ufficio per lesioni stradali.Continua a leggere

Brindisi - Incidente stradale sulla Statale 16 : un uomo portato in ospedale : Brutto incidente stradale questa mattina sulla strada Statale 16, arteria che collega San Pietro Vernotico a Brindisi. Il sinistro ha avuto luogo nei pressi di Tuturano, frazione che si trova ad una decina di chilometri a sud del capoluogo di provincia adriatico. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, pare che una Volkswagen Passat condotta da un uomo, di cui non sono state fornite le generalità, sia finita contro il guard rail. ...

Brindisi - Incidente stradale sulla circonvallazione : muore calciatore a 22 anni : Pierfrancesco Copertino lavorava nella nota birreria d lecce “Il cantiere”. Ha perso la vita sulla circonvallazione di Francavilla Fontana, dove si trovava in compagnia della fidanzata. Ad avere la peggio è stato il 22enne, portiere dell’Avetrana calcio nel campionato di Promozione pugliese.Continua a leggere