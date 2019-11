I pro-player di FPS hanno una visione radicalmente diversa rispetto ai giocatori

Tennis – Due italiani agli ATP Awards : Berrettini nella categoria ‘Most improved Player’ - Sinner nella ‘Newcomer of the Year’ : Matteo Berrettini e Jannik Sinner in lizza per gli ATP Awards 2019: il Tennista romano nella categoria ‘Most improved Player of the Year’, il giovane altoatesino nella ‘Newcomer of the year’ La stagione Tennistica si è conclusa ed è tempo di ATP Awards 2019, la cerimonia che assegna i premi ai Tennisti più meritevoli del circuito maschile per l’annata 2019. Quest’anno sono presenti anche due italiani. ...

Coppa Davis – Piquè annuncia : “l’anno prossimo torneo di due settimane a settembre - lo chiedono i top player” : Gerad Piquè annuncia degli importanti cambiamenti per il format della Coppa Davis 2020: il torneo si svolgerà su due settimane e si proverà ad organizzarlo a settembre “Cercheremo insieme alla Kosmos di parlare con l’ATP riguardo al calendario. Per il futuro vorremmo creare una competizione unica da due settimane e trovare la collocazione migliore in calendario, possibilmente a settembre“. Si è espresso così Gerard Piquè, ...

Cyberpunk 2077 : CD projekt commenta la next gen - multiplayer e molto altro : Durante la consueta riunione finanziaria con gli azionisti, CD Projekt ha fatto il punto della situazione riguardo Cyberpunk 2077, parlando di alcuni aspetti legati al multiplayer, alla prossima generazione e molto altro.Prima di tutto bisogna specificare che gli sviluppatori si sono rifiutati di parlare del prossimo titolo AAA dopo Cyberpunk 2077, bisognerà infatti armarsi di pazienza ed aspettare. per quanto riguardo lo streaming, il titolo ...

Rust : il brutale survival d'azione multiplayer arriverà il prossimo anno su PS4 e Xbox One : Rust, uno tra i giochi survival multiplayer più famosi, brutali e competitivi mai creati, sta per arrivare su PlayStation 4 e Xbox One. Annunciato durante l'X019 di Microsoft a Londra, gli appassionati avranno la possibilità di mettere alla prova la loro capacità di sopravvivenza anche su console, dove Rust è in arrivo l'anno prossimo. Nel momento in cui Facepunch e Double Eleven apriranno i server nel 2020, i giocatori alla ricerca della sfida ...

Fortnite : giovane pro player sospeso da Twitch dopo una diretta con un giocatore bannato a vita dalla piattaforma : Un giovane pro player di Fortnite, Cody 'Clix' Conrod, è stato sospeso per una settimana da Twitch dopo aver tenuto una diretta streaming con Zayn,un altro giocatore precedentemente bannato a vita dalla piattaforma di streaming.Questa è la seconda volta che un giocatore viene bannato per un motivo analogo: anche Khanada è stato sospeso perché ha trasmesso una diretta con protagonista sempre Zayn, tuttavia in questo caso la sospensione è stata ...

Dopo The Last of Us Part 2 Naughty Dog si proietta nel multiplayer? : La notizia del rinvio di The Last of Us Part 2 non ha di certo colpito in maniera favorevole la community, sebbene si tratti sostanzialmente solo di una manciata di mesi (e possa essere ritenuto un male necessario). L'uscita “traslocata” da febbraio 2020 a maggio 2020 è stata ovviamente ponderata attentamente da Parte di Naughty Dog, che ha evidentemente fatto le dovute valutazioni e ha pensato bene di ritagliarsi un po' di tempo in più anziché ...

Naughty Dog alla ricerca di personale per un "ambizioso" progetto multiplayer per PS5 legato a The Last of Us : Part II? : Naughty Dog, lo sviluppatore di The Last of Us: Part II, sarebbe alla ricerca di personale da impiegare in un "ambizioso" progetto multiplayer.Attraverso un tweet postato da Vinit Agarwal, capo progettista di giochi in studio, è emerso che il team sta cercando un programmatore di sistemi online che possa unirsi al team multiplayer del quartier generale di Naughty Dog a Santa Monica, Los Angeles.Ora, The Last of Us Part II non avrà una componente ...

Acciaio - anno di crisi per tutti i player europei : produzione giù - migliaia di lavoratori a rischio tra Spagna - Francia - Germania - Polonia e Uk : La guerra dei dazi e la reazione troppo debole dell’Europa, il tracollo del settore auto, il boom dell’Acciaio turco a prezzi stracciati. L’addio di ArcelorMittal all’ex Ilva di Taranto è solo la punta dell’iceberg della crisi in cui versa l’industria siderurgica europea. Nei primi nove mesi del 2019 la produzione di Acciaio del vecchio Continente è scesa del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre quella mondiale cresceva ...

Mario Kart Tour avrà presto una modalità multiplayer - siete pronti a sfidare i vostri amici? : Nintendo ha annunciato che presto Mario Kart Tour si arricchirà di una funzione che tanti utenti stanno aspettando con impazienza: la modalità multiplayer. L'articolo Mario Kart Tour avrà presto una modalità multiplayer, siete pronti a sfidare i vostri amici? proviene da TuttoAndroid.

Riot Games tra MOBA - hero shooter e card game ma ci sono anche single-player in programma? : Come ormai saprete, Riot games ha approfittato dell'esposizione mediatica dovuta alle celebrazioni per il decimo anniversario di League of Legends per svelare al mondo una serie di progetti in cantiere che invaderanno il mercato nei prossimi mesi e anni arrivando a toccare quasi ogni genere possibile. Si è parlato di un picchiaduro e un gioco di carte ambientati nell'universo di LoL, di un hero shooter tattico a squadre online e si è addirittura ...

Cyberpunk 2077 - CD projekt parla di multiplayer - microtransazioni e delle console next-gen : In un'intervista avvenuta durante il PAX Australia, John Mamais, boss della divisione di Cracovia di CD Projekt RED, ha parlato di Cyberpunk 2077, toccando vari argomenti, come microtransazioni, multiplayer e l'arrivo della nuova generazione di console PlayStation e Xbox.Per l'occasione, Mamais ha affermato che CD Projekt ora è una compagnia abbastanza grande da essere in grado di lavorare a più progetti di grosso calibro contemporaneamente. Uno ...

Ghost Recon Breakpoint - recensione PS4 pro : possibilità di sessioni multiplayer : Finalmente dopo giorni di gioco siamo pronti a recensire l'ultima fatica di Ubisoft, Ghost Recon: Breakpoint. Ci siamo presi un po' di tempo perchè recensire un gioco così grande e complesso non è semplice. Soprattutto dopo le promesse fatte da Ubisoft (esperienza profonda, meccanismi survival e FPS strategico) abbiamo voluto analizzare il titolo a fondo per capire se queste siano state mantenute o meno. Storia La storia di Ghost Recon ...