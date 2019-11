Da noi a ruota libera | Francesca Fialdini verso Canale 5 La novità

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 28 novembre 2019)ospite di Adriano Celentano su5 dopo il successo di Da noi… aE’ stato Bubino Blog con un tweet a lanciare l’indiscrezione relativa all’ospitata disu5, ad Adrian. Per la conduttrice di Da noi anonché ex padrona di casa de La vita in diretta, quella di un’ospitata sulla rete ammiraglia Mediaset, peraltro in prima serata, è sicuramente un’occasione importante quanto inedita. La prossima puntata di Adrian, lo ricordiamo, andrà in onda questa sera, come ogni giovedì. E l’ospitata di, sempre secondo un articolo pubblicato dal sito succitato, è prevista proprio per oggi. Quella odierna sarà la penultima puntata di Adrian, visto che giovedì prossimo il tanto criticato esperimento chiuderà i battenti. Adrian,ospite di Celentano ...

ErnyMilan7 : Ragazzi non mi sta piacendo per niente questo piagnisteo! Ricordatevi che noi abbiamo dominato per anni e anni in E… - DarioCantoni : @fracerutti1 Come hai ragione! Guardiamo queste cose come se guardassimo la luna col binocolo, oppure come quelli c… - Giova1991TS : RT @Interminato: Proxima Centauri è la stella più vicina a noi, dopo il Sole. E' una stella nana e ruota intorno alla coppia di stelle a Ce… -