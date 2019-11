AIDS | “Diagnosi di Hiv in ritardo per 1 donna europea su 2”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 28 novembre 2019) L’Hiv non è un nemico sconfitto, e nel caso delle donne europee la diagnosi arriva ancora troppo spesso in, specie se la paziente non è più giovanissima. Fanno scalpore i dati diffusi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e dall’Ufficio regionale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Europa, in vista della Giornata mondiale contro l’del 1 dicembre: la diagnosi arriva inper unasu due. In particolare, le pazienti sulla quarantina sono più a rischio di incappare in una diagnosi quando sono già in una fase avanzata dell’infezione da Hiv, e il loro sistema immunitario sta già iniziando a cedere. Secondo i dati del 2018, le donne rappresentano circa un terzo delle 141.000 nuove diagnosi registrate quest’area del mondo: si tratta di una fetta di popolazione ...

