Acquisto F35 | Guerini lancia “fase 2” La Lega attacca e il governo è diviso

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 28 novembre 2019) Parte la Fase 2 del programma di aerei militari F-35, che prevedera' per l'Italia l'acquisizione di altri 27 velivoli (21 F-35A e 6 F-35B), destinati ad aggiungersi ai 28 aerei gia' ordinati. "Ho dato avvio alla Fase 2 del programma, confermando cio' che era gia' stato definito e comunicato alla Direzione di programma, nella pianificazione del 2017, e mai modificato successivamente", ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo, alle Commissioni riunite Difesa di Camera e Senato. "La fase 2 rappresenta la condizione imprescindibile per l'auspicabile salto di qualita' per il sito di Cameri, al fine di renderlo pienamente complementare allo stabilimento americano di Fort Worth, che e' vicino al limite di saturazione", ha aggiunto.Secondo, "cio' offre indubbie opportunita' di ulteriore sviluppo per Cameri, anche in relazione alla possibile adesione di nuovi partner ...

