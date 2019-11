Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Secondo la Commissione Ue in Italia lesono meno elevate di altri Paesi europei (anche se restano una voce importante in rapporto al Pil). Intanto cresce la tendenza delle famiglie italiane ad acquistare(in posti sicuri). Cresce l’appeal di Grecia, Spagna e Francia. In calo Usa, Regno Unito e Nord Africa.

fisco24_info : Ue, crescono le tasse sulla casa ma più italiani comprano all’estero: Secondo la Commissione Ue in Italia le tasse… - amcaserodano : Ue, crescono le tasse sulla casa ma più italiani comprano all’estero: Secondo la Commissione Ue in Italia le tasse… - CasaSole24Ore : Ue, crescono le tasse sulla casa ma più italiani comprano all’estero -