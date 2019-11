Sanità del Lazio | dal Mef stop al commissariamento ma le tasse non caleranno

Sanità privata al fianco del sistema sanitario nazionale : Una fotografia su un settore, quello della sanita' privata, dall'importanza strategica per il suo ruolo al fianco del sistema sanitario nazionale

Napoli - smantellato il clan Mauro : minacce e botte - così imponeva il pizzo ai negozianti del rione Sanità. ‘Siamo camorristi - non salumieri’ : “Facciamo i camorristi, non i salumieri. Se non vi vedo, vi do’ meno a fine settimana”. Una filosofia di vita e di impresa, quella di Ciro Mauro detto zi’ Ciruzz, 67 anni, boss del clan delle stese e del pizzo nella Sanità di Napoli. Gli faceva eco il sodale Biagio D’Alterio, Gino ‘o fruttivendol: “Io faccio la malavita e la faccio come voi, rischio di prendere una botta dietro la testa o l’ergastolo”. Il boss approva e incoraggia: ...

Sanità : telemedicina e intelligenza artificiale per prendersi carico del paziente oftalmologico : telemedicina e intelligenza artificiale per prendersi carico del paziente oftalmologico, alla luce di una Sanità che cambia. È il tema su cui hanno puntato l’attenzione gli oculisti di AIMO, insieme all’Associazione GOAL (Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi), intervenendo oggi ad un simposio che si è svolto nell’ambito del 14esimo Forum Risk Management, in corso a Firenze. L’incontro, dal titolo ‘L’equilibrio ...

Buona Sanità - lettera ringraziamento per medici del Guzzardi di Vittoria : I figli di una paziente scrivono una lettera di ringraziamento per le unità operative Pronto Soccorso e chirurgia dell’ospedale Guzzardi di Vittoria

19 persone sono state arrestate a Napoli - con l’accusa di far parte del clan camorristico Mauro del rione Sanità : Martedì mattina a Napoli sono state arrestate 19 persone con le accuse di associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, estorsioni aggravate dal metodo e dalla finalità mafiosa. Farebbero parte del clan camorristico

Napoli - sgominato il clan del Rione Sanità : maxi retata nella notte e 19 arresti : Nelle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando orovinciale di Napoli, nell?ambito dell?operazione denominata Stella Nera hanno dato esecuzione ad una ordinanza di...

Sanità. AIFI presente ai Stati Generali dell’incontinenza : (DIRE) Roma, 22 nov. – Applicare l’Accordo della Conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2018, attivando i ‘Tavoli Regionali sull’incontinenza’ che vedono la partecipazione dei pazienti, degli Ordini professionali e delle Societa’ Scientifiche di settore. Attivare in ogni regione i ‘Centri di primo, secondo e terzo livello’, seguendo l’esempio ‘a costo zero’ della Regione ...

Il governo ha approvato il rinnovo del contratto collettivo del personale sanitario : Giovedì sera il Consiglio dei ministri del governo italiano ha approvato il nuovo contratto collettivo del personale del Servizio sanitario Nazionale per il triennio 2016-2018. Il contratto arriva a dieci anni dall’ultimo contratto, che riguardava il biennio 2008-2009, e adeguerà i

Sanità - via libera del Cdm al nuovo contratto nazionale : cosa cambia per medici e infermieri : Dal Consiglio dei ministri è arrivato l'ok al nuovo contratto nazionale del comparto sanitario: si tratta del contratto dell'area Sanità nel triennio 2016-2018 che riguarda circa 130mila dirigenti medici, veterinari, sanitari e delle professioni sanitarie, per un "beneficio medio complessivo di circa 190 euro al mese".Continua a leggere

La Sanità come volano dello sviluppo economico in Emilia Romagna : Nella sala convegni di Nomisma a Bologna, ieri pomeriggio AIOP ER ha presentato il suo 3° Bilancio Sociale, con la partecipazione tra gli altri del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, del Sottosegretario alla Salute Sandra Zampae del Presidente nazionale AIOP Barbara Cittadini. I numeri complessivi del Rapporto scientifico dimostrano una consolidata capacità di generare valore e assorbire un’occupazione di “qualità”, amplificata da un ...

Elezioni Emilia Romagna - Bonaccini vs. Borgonzoni : è scontro fra i candidati sul tema della Sanità : Ieri sera a Cartabianca si è svolto il primo confronto aperto fra i due candidati alla presidenza dell'Emilia Romagna: Stefano Bonaccini, governatore uscente ed esponente del Partito democratico, e la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra. Il faccia a faccia ha toccato vari temi, dalle priorità per la Regione all'impatto del voto a livello nazionale.Continua a leggere

Il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari - del M5S - è indagato per un presunto caso di corruzione nella Sanità locale : Davide Barillari, consigliere regionale del Lazio del Movimento 5 Stelle, è indagato per un presunto caso di corruzione nella sanità locale, in un’inchiesta della procura di Roma per cui sono stati imposti gli arresti domiciliari al maresciallo dei carabinieri Giuseppe

Bomba d?acqua e Napoli allagata : il ponte della Sanità si trasforma in piscina : Forti disagi e traffico rallentato sul ponte della Sanità dove, da questa mattina, l?intera carreggiata è diventata un grande acquitrino. Già nei giorni scorsi la zona, era...