Papa:no ipocrtisia,pace ma vendono armi

Ilha dedicato l'udienza generale in piazza San Pietro al 32esimo viaggio apostolico appena terminato in Thailandia e in Giappone.Bergoglio "a Nagasaki e Hiroshima ho sostato in preghiera, ho incontrato alcuni sopravvissuti e familiari delle vittime, e ho ribadito la ferma condanna dellenucleari e dell'ipocrisia di parlare dicostruendo e vendendo ordigni bellici". "Per proteggere la vita bisogna amarla, e oggi la grave minaccia, nei Paesi più sviluppati, è la perdita del senso del vivere.",così il,(Di mercoledì 27 novembre 2019)