Laura Forgia | ex professoressa de L’eredità | ‘Sono stata vittima di stalking’

Laura Forgia : Vittima di stalking quando ero 'professoressa' a L’Eredità : Nel 2011 iniziò l’esperienza di Laura Forgia nei panni di “professoressa” de L’Eredità e, proprio in quel periodo, la showgirl visse un’esperienza drammatica. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la Forgia ha raccontato di essere stata Vittima di stalking: un uomo incappucciato iniziò a perseguitarla dopo averla vista in tv e quell’incubo la perseguitò per diverso tempo, fino a quando lei non riuscì a raccogliere tutte le prove ...