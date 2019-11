Cristiano Ronaldo col cerchietto e i tagli più strani dei calciatori

Calciomercato Juventus - Paratici allo scoperto su Rakitic - de Ligt e Cristiano Ronaldo : “Abbiamo una grande squadra e in questo momento non stiamo cercando rinforzi. Rakitic è un buon giocatore ma non ci interessa, siamo forti in ogni ruolo”. Sono le dichiarazioni di Fabio Paratici, CFO della Juventus, che parla del club bianconero e delle voci su un possibile interesse per il calciatore del Barcellona. Ai microfoni di ESPN dopo la gara con l’Atletico Madrid, il dirigente bianconero ha parlato positivamente di ...

Cristiano Ronaldo contro l'Atletico? Soltanto il cerchietto. E Fabio Capello attacca : "Cosa ha perso" : Lo Stadium di Torino lo ha acclamato, il popolo della Juventus insomma è con lui, anche al prezzo di vedere in panchina un Gonzalo Higuain in stato di grazia. Ma Cristiano Ronaldo, nella decisiva vittoria dei bianconeri in Champions League contro l'Atletico Madrid, di certo non ha brillato. Si è fat

Pallone d’Oro 2019 - Leo Messi premiato senza vincere in Europa e con la Nazionale? Sorpasso in vista su Cristiano Ronaldo : Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro 2019. Questa è stata l’apertura di ieri del Mundo Depurtivo, il quotidiano sportivo spagnolo ha lanciato questa indiscrezione in prima pagina e ha anticipato di una settimana la cerimonia ufficiale di consegna del prestigioso premio insignito da France Football per il miglior calciatore della stagione. Il nome ufficiale del trionfatore verrà svelato soltanto lunedì 2 dicembre ma a quanto pare ...

Juventus - Bonucci rifila un tunnel a Cristiano Ronaldo : il portoghese non la prende affatto bene [VIDEO] : Il difensore bianconero è riuscito nel difficile compito di fare un tunnel a Ronaldo, scatenando la reazione stizzita del portoghese Cristiano Ronaldo in mezzo, tutti i compagni intorno per un torello davvero entusiasmante. Il portoghese non si risparmia, si lancia verso tutti con l’obiettivo di prendere il pallone ma, arrivato davanti a Bonucci, ecco ciò che nessuno si aspetta. Il difensore rifila un tunnel all’ex Real, ...

Calciomercato Juventus - l’erede di Cristiano Ronaldo per il club bianconero è Mauro Icardi : Sembra sempre più probabile che Cristiano Ronaldo a fine stagione decida di chiudere la sua avventura in maglia bianconera. CR7 o abbandonerebbe il calcio giocato, ipotesi meno probabile, o ritornerebbe a vestire la maglia del suo primo amore, il Manchester United. Sembra però che nell’ultimo periodo stia sempre più prendendo forma la possibilità che Cristiano Ronaldo possa trasferirsi in Francia dove è molto amato. La squadra che ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito l'acquisto di Pogba : Le ultime indiscrezioni che arrivano soprattutto dalla Spagna confermano come possa essere concreta la possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus già dall'estate 2020. Arriva però una smentita dalla stampa italiana, in particolar modo da Tuttosport, che parla di un portoghese molto attivo non solo sul campo ma anche come potenziale dirigente. Arriva una clamorosa voce di mercato che confermerebbe come Cristiano Ronaldo sia molto ...

Juventus-Atletico Madrid - le probabili formazioni : torna Cristiano Ronaldo : Juventus-Atletico Madrid, le probabili formazioni – Obiettivo primo posto. Dopo aver ottenuto con due giornate d’anticipo la qualificazione agli ottavi di Champions League, per la Juve l’unico compito è rimasto quello di chiudere il girone come prima, per avere la possibilità di incontrare qualche avversario più morbido a febbraio. Intanto, questa sera, di fronte l’Atletico Madrid, che rievoca dolci ricordi, specie ...

Juventus-Atletico Madrid - in attacco dovrebbero giocare Cristiano Ronaldo e Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo poco dopo le 15:15 per allenarsi in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Per Maurizio Sarri sono arrivate buone notizie, visto che Federico Bernardeschi e Matthijs de Ligt hanno ripreso a lavorare in gruppo. Entrambi nella giornata di ieri avevano svolto delle terapie per ristabilirsi dagli acciacchi accusati a Bergamo. Le buone notizie arrivano anche da Cristiano Ronaldo, che così come è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punta l’Atletico Madrid : il portoghese fa… un annuncio sui social [FOTO] : Il portoghese ha postato sul proprio profilo Instagram alcune foto dell’allenamento di oggi, sottolineando di esser tornato La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti sarà regolarmente in campo nella sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, tornando nella lista dei convocati dopo il turno di riposo osservato contro l’Atalanta. Ad anticipare il suo rientro ci ha pensato proprio CR7, che oggi ha ...

Juventus - Dybala senza filtri : “in campo ho bisogno della palla - ma non sono un leader. Su Cristiano Ronaldo e Messi dico…” : Paulo Dybala si concede ad un’intervista a 360° gradi ai microfoni di El Pais: il talento della Juventus parla del ‘bisogno’ di giocare con la palla fra i piedi, ma si distacca dall’etichetta di leader della squadra “E’ difficile separare la persona dal calciatore. sono un ragazzo e un atleta calmo. Ma sul campo voglio la palla. Avevo degli allenatori che mi chiedevano di non muovermi, di aspettare. E ...

Cristiano Ronaldo - la condanna di Alex Del Piero : "Perché ha sbagliato". E su Sarri... : Alla vigilia del match di Champions contro l'Atletico, il quotidiano sportivo madrileno As ha intervistato la leggenda della Juventus, Alessandro Del Piero. L'ex storico capitano bianconero ha detto la sua sulla vicenda Ronaldo, ma anche su Maurizio Sarri, il cui approdo in juventino ha stupito Pint

Champions League – Dalle critiche alla presenza incerta di Ronaldo con la Juve - Sarri ammette : “ieri Cristiano si è allenato col gruppo - ma…” : Domani la sfida di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match E’ tutto pronto per la sfida di domani di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Reduci dalla vittoria contro l’Atalanta, i bianconeri vogliono continuare ad ottenere buoni risultati anche in Europa. alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha parlato con la stampa, raccontando le ...

Juventus - Sarri in conferenza stampa : il rapporto con Cristiano Ronaldo e le ultime sul portoghese : “Sinceramente cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi capita di imbattermi in qualche articolo di grande intelligenza, ma ogni tanto. Prima ero un talebano perche’ volevo sempre seguire il mio calcio, adesso non va bene perche’ devo adattarmi alle caratteristiche dei miei giocatori. Dovessi ascoltare tutti diventerei matto…”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Juventus in vista ...

