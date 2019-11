Barbareschi rinviato a giudizio L’attore | “Farò causa a Stato”

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Lucaè stato. L'attore, ex deputato e direttore artistico del Teatro Eliseo (e del Piccolo) dal 2015 è accusato di aver esercitato "pressioni illecite" per ottenere dei fondi pubblici per far funzionare lo storico teatro di Via Nazionale dopo averlo restaurato di tasca propria. In una conferenza stampa appositamente convocata,, che è pronto a dare le dimissioni da direttore artistico se il ministero dei Beni Culturali dovesse chiederle, e a chiudere il teatro se non arriveranno gli aiuti statali, ha replicato alle accuse: "Colpevole, perché da 5 anni passo la mia vita ad andare a bussare alle porte dei politici per portare attenzione sulla vita culturale di questo paese", ha esordito. "Ho messo 7 milioni miei per comprarlo, ci spendo tutti i giorni soldi perché lo stabile ha bisogno di manutenzione e il risultato è che pur avendo pagato un ...

