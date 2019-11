Rapina tabaccheria con propria auto | individuato ed arrestato

Roma choc - Rapina con spari in un bar tabaccheria : morti e feriti : Una qualsiasi bar-tabaccheria di Roma. Entrano in due. Estraggono una pistola, vogliono l’incasso. Non si aspettano però che il commerciante abbia l’ardore di cercare di contrastarli, riuscendo a sottrarre loro la pistola e sparando verso i due che hanno cercato di rapinarlo. Uno dei ladri viene ucciso, il secondo è lievemente ferito, così come il proprietario del locale che i malintenzionati volevano svaligiare. Roma è così nuovamente scossa da ...

