Raid bar,6 anni in appello a Casamonica

Sconto di un anno ma confermata l'aggravante del metodo mafioso. La corte d'ha condannato a seiAntonio, il rampollo del clan attivo nella zona della Romanina, periferia della Capitale, per ilpunitivo in un bar il primo aprile 2018, come ritorsione per il fatto di non essere stati serviti subito. Il gruppo aggredì i gestori del bar e prese a cinghiate una cliente disabile. Concorso in lesioni, violenza privata e minacce aggravate dal metodo mafioso i capi d'imputazione.(Di martedì 26 novembre 2019)