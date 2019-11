Forte sisma nella notte in Albania | almeno 15 morti

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 26 novembre 2019) La terra trema che è ancorafonda. Sono le 2,54 locali - appena un'ora più tardi in Italia - quando l'precipita in uno dei suoi incubi peggiori. Gli edifici di Durazzo, Shijak, Thumane si sgretolano come castelli di sabbia. Ci sono macerie ovunque. E sotto di esse, persone. A decine, forse centinaia. Con un bilancio deiche si aggiorna di ora in ora: sono15, secondo le ultime informazioni del governo. Secondo BalkanWeb, ci sono anche due bambini.600 albanesi hanno avuto bisogno di assistenza medica. Altre 41 sono state portate in salvo dal personale di soccorso, in parte arrivato anche dall'estero, in una gara di solidarietà a cui partecipa anche l'Italia. Al momento, ha precisato il ministro degli esteri Luigi Di Maio, non risultano nostri connazionali coinvolti. La scossa, di magnitudo 6,4 sulla scala Richter, ha colpito la costa settentrionale del ...

