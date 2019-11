Choc a Rieti | uccide il marito dandogli fuoco davanti ai figli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 26 novembre 2019) Ha ucciso ilcospargendolo di benzina e poi gli ha dato. È, dove ieri sera. poco prima delle 22.30, in uno stabile nel quartiere Campomoro ha avuto luogo questo raccapricciante omicidio. La donna responsabile di quanto accaduto si trova ora all'ospedale Sant'Eugenio di Roma ed è ricoverata con gravi ustioni. Illesi i duedella coppia, che stando a quanto riportato avrebbero assistito a tutta la scena.Secondo quanto accertato dagli investigatori, la prima chiamata alle forze dell'ordine è partita proprio dalla vittima. L'uomo ha segnalato in un primo momento l'allontanamento della consorte dall'immobile, in compagnia dei. La donna, in realtà, si sarebbe procurata delle taniche di benzina, e una volta tornata a casa, al termine di una lite furiosa, avrebbe cosparso ildi combustibile e dato, con modalità ancora oggetto di indagine da ...