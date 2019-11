Presidenziali in Uruguay in stallo | si fa largo la destra

Alle elezioni Presidenziali in Uruguay il candidato dell’opposizione è in vantaggio di soli 30mila voti - per cui si dovranno ricontare i voti contestati : Domenica si è svolto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Uruguay, ma il Tribunale elettorale del paese ha deciso di non dichiarare ancora un vincitore a causa del margine troppo esiguo tra i due candidati. Con il 99,4 delle

Presidenziali Uruguay - si va al ballottaggio. Al partito di governo non basta il 38 - 5% di Martinez contro il 28 - 3% di Pou : Si andrà al ballottaggio per l’elezione del presidente dell’Uruguay. La sfida è rimandata al 24 novembre, quando i due principali contendenti si sfideranno di nuovo alle urne. Da una parte Daniel Martinez, ex sindaco di Montevideo ed esponente del Frente Amplio, il partito di sinistra che governa il Paese da 14 anni, dall’altra il candidato di destra Luis Lacalle Pou, ex senatore del Partido Nacional. Martinez ha vinto le ...

In Uruguay andranno al ballottaggio delle Presidenziali Daniel Martínez e Luis Lacalle Pou : Alle elezioni presidenziali che si sono tenute domenica in Uruguay nessun candidato ha ottenuto più del 50 per cento dei voti, motivo per cui il prossimo 24 novembre ci sarà un ballottaggio tra i due più votati, Daniel Martínez della coalizione