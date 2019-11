One Piece | Pirate Warriors 4 ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 25 novembre 2019) One4 verrà lanciato per PlayStation 4, Xbox One e Switch il 26 marzo 2020 in Giappone e per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 27 marzo 2020 nelle Americhe, Europa e Sud-est asiatico. In Giappone, la versione Xbox One sarà una versione solo digitale.In occasione dell'annuncio è stato condiviso un nuovo trailer visibile più in basso.One4 presenta il più grande roster di personaggi giocabili - oltre 40 - nella storia della serie One. Potrete selezionare i personaggi apparsi nelle serie precedenti, inclusi quelli di "Dressrosa Arc" e "Whole Cake Island Arc". Inoltre, alcuni personaggi possono cambiare drasticamente il loro aspetto attraverso "Form Change", che consente ai giocatori di godere dell'esperienza di gioco unica di Onea un livello completamente nuovo. (Alcuni ...

