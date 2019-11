Mentre è alla guida della sua auto vede un neonato per terra che piange | si ferma per

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Questa vicenda è accaduta in Spagna dove una donna,erapropriadi notte , ha visto per strada uncheva. Immediatamente hato l’ed è scesa per soccorrerlo ma, appena si è avvicinata, ha capito che si trattava di un bambolotto. E’ così risalita immediatamente inprima che tre malviventi riuscissero a raggiungerla, molto probabilmente , per rapinarla. La donna, quando si è messa in salvo, ha avvisato la polizia che è giunta sul posto segnalato e ha trovato il bambolotto ancora perma nessuna traccia dei malviventi. Dopo diverse indagini si è risaliti a tre minorenni di 12, 14 e 17 anni. I tre sono ora in attesa di giudizio. E’ evidente che se le inventano tutte per aggredire, rapinare e commettere altre azioni criminose e non bisogna mai abbassare la guardia anche se, nello stesso tempo, è importante aiutare e ...

matteosalvinimi : Cosa non si fa per farsi un po’ di pubblicità, che squallore. La “scultura” che mi raffigura mentre sparo agli immi… - F_DUva : Approvato alla #Camera il #DecretoMinisteri: 60 milioni di euro per il riordino delle carriere di Polizia, Forze Ar… - SaveChildrenIT : Un anno fa veniva rapita #SilviaRomano durante una missione umanitaria in Kenya. Ci stringiamo intorno alla sua fam… -