Fusione Fca-Psa | lettera dei due gruppi ai dipendenti | “Intesa nelle prossime settimane”

FCA-PSA - La Fusione porterà a uno scambio di piattaforme : La fusione dei gruppi FCA e PSA dovrebbe portare a uno scambio delle piattaforme oggi utilizzate per diversi segmenti dai due costruttori, con l'architettura Cmp dei francesi che potrebbe diventare la base per le piccole degli italo-americani. Ne è convinto Gaetano Thorel, da gennaio direttore generale di Groupe PSA Italia: "Sui segmenti più bassi PSA ha piattaforme che le hanno permesso di realizzare i margini più alti in Europa tra tutte ...

Gm fa causa a Fca : "Marchionne ha corrotto i sindacati". L'azienda risponde : "È per fermare Fusione con Psa" : General Motors fa causa a Fca, accusandola di averla danneggiata manipolando le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro con il United Auto Workers fra il 2009 e il 2015. Gm punta il dito contro l’ex amministratore delegato, Sergio Marchionne, definito una “figura centrale” nello schema di tangenti pagato da Fca al Uaw per indebolire Gm e spianare la strada alle nozze con Fiat Chrysler.Accuse che Fca ritiene ...

FCA-PSA - I sindacati francesi sono favorevoli alla Fusione : La maggioranza dei sindacati francesi del gruppo PSA ha espresso il proprio favore alla fusione con la Fiat Chrysler. quanto hanno affermato alcuni leader sindacali al termine di una riunione di carattere esclusivamente consultivo del comitato aziendale interno.Attenzione massima. Il via libera è però condizionato. I sindacati, una volta perfezionato l'accordo di integrazione, intendono chiedere informazioni specifiche sul futuro ...

FCA-PSA - Elkann : "Con la Fusione ci saranno grandi opportunità" : Carlos Tavares parla a Parigi per la prima volta della fusione della Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo PSA e poco dopo arrivano da Torino analoghe dichiarazioni positive sull'operazione. Durante un incontro con gli studenti del Politecnico del capoluogo piemontese, John Elkann, presidente del costruttore italo-americano, ha infatti sottolineato i benefici e le grandi opportunità generati dallintegrazione con i transalpini. grandi ...

Fusione FCA-PSA - Tavares : "Nessun brand è a rischio" : Prime dichiarazioni pubbliche di Carlos Tavares sul progetto di Fusione tra la Fiat Chrysler e il gruppo PSA con relative rassicurazioni sugli effetti dell'integrazione. L'amministratore delegato del costruttore francese, in una lunga intervista all'emittente radiofonica BFM Business, ha in particolare escluso la soppressione di uno dei 14 marchi che finiranno sotto l'orbita del nuovo gruppo. Tanti marchi? Meno della Volkswagen. Le due ...

La mossa del Tiger : ecco chi beneficerà dalla Fusione Fca-Peugeot : Milano. A volte nella vita è questione di tempestività. Charles Payson Coleman terzo, uno dei più grandi hedge fund americani, meglio conosciuto a Wall Street come “Chase”, ha venduto un consistente pacchetto di azioni Fca pochi giorni prima che venisse annunciato il progetto di fusione con la franc

Fusione FCA-PSA/ Il capolavoro finanziario di Elkann e l'occasione per l'Italia : Pur di sbarcare negli Usa, Psa ha fatto forti concessioni a Elkann. L'auto italiana cerca quindi il suo futuro con quella francese

Fusione FCA-PSA/ L'operazione che compie la 'profezia' di Marchionne : La FUSIONE che si farà tra FCA e PSA rappresenta di fatto il traguardo di un percorso che era stato avviato da Sergio Marchionne

La Fusione tra Fca e Peugeot apre le porte alla eco-mobilità sociale : Assistiamo in questi giorni alla fusione tra Fca e Peugeot. Un’operazione industriale importante, con un grande contenuto economico per gli azionisti e con conseguenze (speriamo) positive per i lavoratori. Ma ancora più importante sarà la ricaduta innovativa per la società del futuro: la “eco-mobili

Fca-Psa "trovato accordo per Fusione"/ Domani annuncio : Tavares ad - Elkann presidente : Fca-Psa, trovato accordo per la fusione tra Fiat e Peugeot. Secondo il Wall Street Journal Domani ci sarà l'annuncio: Elkann presidente, Tavares ad.

Decolla la Fusione Fca-Peugeot. Tavares ad : sarà sfida ai tedeschi : Con un comunicato congiunto, Fiat-Chrysler e Peugeot-Citroen hanno affisso ieri mattina le pubblicazioni del loro matrimonio: una fusione alla pari, che avverrà «senza chiudere siti...

Fusione FCA-PSA - Senard : "La Renault non farà una controfferta" : La Renault non ha in programma di presentare una controfferta alla Fiat Chrysler per rilanciare quelle trattative saltate a giugno con l'ingerenza del governo francese. La possibilità di avanzare una proposta alternativa a quella del gruppo PSA "non è al momento sul tavolo", ha affermato il presidente della Casa della Losanga, Jean-Dominique Senard, in un'intervista concessa alla testata nipponica Nikkei poche ore ...

Fca-Psa - nella “Fusione alla pari” i francesi fanno la parte del leone. Per la Exor degli Agnelli in arrivo un dividendo da 1 - 6 miliardi : E’ stata annunciata come una fusione alla pari. Ma nella realtà sono i francesi a fare la parte del leone nelle nozze fra Fca e Psa. Sventato il tentato blitz del Lingotto su Renault, Parigi ha pensato bene di trasformarsi da preda in predatore con l’obiettivo di “mettere in sicurezza” il futuro di Peugeot di cui lo Stato è socio con quasi il 13 per cento. Non a caso, la struttura di comando della casa automobilistica che nascerà ...