Elezioni a Hong Kong | i risultati | trionfo per i democratici anti-Cina E ora?

A Hong Kong si sta votando per le Elezioni locali : Si eleggono i membri dei 18 consigli distrettuali della regione: non contano molto, ma quest'anno è un po' diverso

Elezioni locali a Hong Kong - polizia nei seggi. L'appello dello studente ferito : "Un voto per la democrazia" : Sarà un voto presidiato dalla polizia quello di domani a Hong Kong , dove i cittadini sono chiamati a eleggere i consigli distrettuali. Lo ha annunciato un alto funzionario del governo della Regione Amministrativa Speciale, precisando che la presenza degli agenti sarà “importante per scoraggiare le interferenze e mantenere la legge e l’ordine”.“Dobbiamo assicurarci che ci sia abbastanza polizia presente ...

Hong Kong - Joshua Wong non ammesso alle Elezioni distrettuali : Joshua Wong, uno dei leader del movimento democratico di Hong Kong, ha annunciato oggi che la sua candidatura per le prossime elezioni distrettuali è stata invalidata, mentre l'ex colonia britannica sta vivendo la sua peggiore crisi politica dal 1997. "Condanno fermamente il fatto che il governo sia impegnato in un filtraggio politico e nella censura e che mi privi dei miei diritti politici", ha detto l'attivista in una dichiarazione sulla sua ...