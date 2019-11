Civitavecchia | sindaco Tedesco | domani in piazza con Salvini

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Roma – Mobilitazione ai massimi livelli contro l’arrivo dei camion con la spazzatura di Roma mandata per ordinanza dalVirginia Raggi:interverra’ Matteo, che alle ore 16 sara’ inFratti per incontrare la cittadinanza, mentre alle ore 17 e’ prevista una conferenza stampa presso la sede comunale. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del primo cittadino diErnesto. “Sull’opportunita’ politica di una operazione simile c’e’ poco da dire- spiega ildiErnesto- e’ un atto di arroganza di un potere contro un territorio che considera alla stregua di un tappeto sotto cui nascondere il risultato della propria incompetenza. Ma noi intendiamo verificare che l’ordinanza che Virginia Raggi ha fatto adottare alla Citta’ ...

0766news_TripTv : Rifiuti della Raggi, domani Salvini a Civitavecchia: manifestazione a piazza Fratti al fianco del Sindaco Tedesco - renato_parola : RT @IlPrimatoN: Salvini attacca il sindaco di Roma Raggi perché vuole spedire a Civitavecchia ulteriori mille tonnellate di rifiuti al gior… - LucaBurnout : RT @IlPrimatoN: Salvini attacca il sindaco di Roma Raggi perché vuole spedire a Civitavecchia ulteriori mille tonnellate di rifiuti al gior… -