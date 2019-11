Palermo | aspetta un figlio da un uomo sposato | la uccide a coltellate e va dal barbiere

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) L'ha uccisa ae a colpi di bastone, poi si è fatto una doccia, è andato a fare giri di routine, ha tenuto fede agli appuntamenti di lavoro già presi, quindi, dopo pranzo, è andato dalcome se non si fosse macchiato di un atroce delitto. Solo dopo essere stato identificato, grazie al contributo di un paio di cittadini che hanno allertato le forze dell'ordine, fermato dai carabinieri in provincia die portato in caserma, alla fine di un lunghissimo interrogatorio, è crollato ed ha confessato. La sua vittima, Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni,va unda lui, Antonino Borgia, imprenditore di 51 anni, coniugato. Giorni prima, lei gli aveva chiesto 3 mila euro. Ieri si sono incontrati a Partinico, alle porte del capoluogo siciliano. Nell'orrenda conta numerica, Ana è la 95 esima vittima di femminicidio dall'inizio dell'anno. L'omicidio è ...

CriSStraits : RT @MariaConversano: #facciamorete #IoStoConLeSardine Ragazzi, non dimentichiamo il clima di totale controllo ed oppressione che si è resp… - Lucia07129120 : RT @MariaConversano: #facciamorete #IoStoConLeSardine Ragazzi, non dimentichiamo il clima di totale controllo ed oppressione che si è resp… - smilypapiking : RT @MariaConversano: #facciamorete #IoStoConLeSardine Ragazzi, non dimentichiamo il clima di totale controllo ed oppressione che si è resp… -