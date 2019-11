Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) So bene che del senno di poi sono piene le fosse. Però mi sono convinto che Dee Ancelotti hanno una sola ma precisa responsabilità nella situazione attuale del Napoli (forse più il presidente che il tecnico ). Non aver smantellato l’anno scorso la squadra di Benitez, ben utilizzata da Sarri. Aprendo un nuovo ciclo. La compagine aveva dato il massimo tre anni fa. Uscendo dal mancato successo in campionato logora mentalmente. E forse forse un uomo furbo e attento ai suoi interessi come Sarri si è fatto guidare, anche se non solo, da questa constatazione nel fare le sue scelte. Insomma come accade da sempre nel calcio si era chiuso un ciclo. Un bel ciclo purtroppo privo di risultati ma per alcuni aspetti glorioso. Si sa che quello che resta in questi casi nei calciatori è un senso di frustrazione. Di rassegnazione. E che dopo il patto per lo scudetto mancato può accadere ...

MarcoBellinazzo : Il presidente De Laurentiis decida che fare da grande: la società così com’è non può reggere a certi livelli; inves… - napolista : De Laurentiis non butti il bambino con l’acqua sporca L’errore commesso – con Ancelotti – è stato non capire che e… - therealjackal24 : @lellocasoria @sangazzurr Ancelotti ha dignità? Uno che viene e piazza figlio, genero e parenti vari? O De Laurenti… -