Coppa Davis 2019 | Spagna-Canada | i numeri della finale Nadal con la sua nazionale non

Tennis - Coppa Davis 2019 : la finale! Nadal e la Spagna per il trionfo in casa - il Canada cerca la prima : Oggi a Madrid si assegna la Coppa Davis 2019. E’ il grande giorno della finale. Da una parte i padroni di casa della Spagna, trascinati da un Rafael Nadal eccezionale in tutta la competizione; mentre dall’altra l’esordiente Canada, alla sua prima finale, che cerca di chiudere una settimana magica con il primo titolo della sua storia. Il destino dei nordamericani è soprattutto nelle mani di Vasek Pospisil. Il Tennista numero 150 ...

LIVE Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal ad un passo da trionfo - ma occhio all’insidia Shapovalov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della Finale Coppa Davis 2019 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Spagna-Canada, Finale dell’edizione 2019 di Coppa Davis. Sul Centrale della Caja Magica di Madrid andrà in scena l’ultimo atto di una competizione che tante emozioni ha regalato e fatto discutere per gli orari dei match. Si preannuncia una Finale particolarmente tirata e incerta. La ...

Spagna-Canada - Finale Coppa Davis 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : E’ arrivato il grande giorno della Finale della Coppa Davis 2019, la competizione sportiva a squadre più antica del mondo giunta alla 108a edizione dal 1900. Si affrontano i padroni di casa della Spagna e il Canada, gli iberici guidati da Sergi Bruguera vanno alla caccia della loro sesta insalatiera d’argento dopo quelle vinte nel 2000, 2004, 2008, 2009 e 2011, in almeno un match delle ultime quattro c’era anche Rafael Nadal, ...

Coppa Davis 2019 : la Spagna vola in Finale! Decisivo il doppio Nadal/Lopez - ko Murray/Skupski in due tie-break : La Caja Magica è una bolgia e la Spagna vola in Finale di Coppa Davis. I padroni di casa piegano nel match di doppio la Gran Bretagna e si aggiudicano la sfida che metteva in palio il pass per l’atto conclusivo. Saranno dunque le Furie Rosse domani ad affrontare il Canada (ore 16.00) per il successo della competizione. E’ stato il solito Rafael Nadal (n.1 del mondo), supportato da Feliciano Lopez, a trascinare la propria ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : la Spagna batte la Gran Bretagna nel doppio e raggiunge in finale il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. La Spagna ora affronterà il Canada in una finale davvero bellissima. FINISCE QUI! La Spagna vola in finale con un doppio tie-break, trascinata da un Grandissimo Rafael Nadal. Bravo anche a Lopez nel finale con i due punti decisivi. 10-8 LA Spagna E’ IN finale DI Coppa Davis! Decisiva la prima vincente di Lopez. 9-8 Lopez regala il ...

Finale Coppa Davis 2019 - Spagna-Canada : programma - orario - tv e streaming : Sarà Spagna-Canada la Finale dell’edizione 2019 di Coppa Davis a Madrid (domani 24 novembre alle ore 16.00). Il selezione nordamericana, dopo aver battuto l’Italia di Corrado Barazzutti e gli Stati Uniti, ha prevalso negli incroci contro l’Australia e la Russia, e ora sogna di conquistare il titolo a squadre più importante del tennis. Gli avversari però sono molto temibili, spinti da un Rafael Nadal dominante in questa ...

Coppa Davis – La Spagna raggiunge il Canada in finale : doppio decisivo - Nadal e Lopez piegano la Gran Bretagna : Nadal e Lopez portano la Spagna in finale in Coppa Davis: Gran Bretagna ko in semifinale E’ la Spagna la seconda finalista della nuova Coppa Davis: nulla ha potuto la Gran Bretagna, sconfitta nel doppio. Dopo un pareggio nei match singolari, con Edmund k ha mandato al tappeto Lopez col punteggio di 6-3, 7-6 e la vittoria di Nadal contro Evans per 4-6, 0-6, è stato il doppio di questa sera a decidere il successo finale. Murray e ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 5-6 - grande battaglia nel 2°set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 La Gran Bretagna conquista il game e si assicura il tie-break 40-0 Lopez spara ancora fuori il dritto. 15-0 Brutto errore di dritto per Lopez. 5-5 Skupski sbaglia il dritto e la Spagna pareggia. 40-30 Gran prima di Lopez. 30-30 Pazzesco salvataggio di Murray, che in allungo trova l’incrocio delle righe. 15-15 Servizio di Lopez e chiusura di Nadal. 0-15 Subito lo smash di Skupski. 4-5 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 1-2 - primo set agli spagnoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Murray chiude con lo smash. Gran Bretagna che resta avanti. 40-15 Ottima chiusura di Skupski. 30-15 Murray sbaglia una clamorosa volèe. 30-0 Splendida volèe di Murray. 1-1 La Spagna chiude un game complicato. A-40 Prima vincente di Lopez. 40-40 Super risposta di Skupski. 40-30 Nadal chiude con la volèe di rovescio. 30-15 Smash di Murray. 30-0 Altro ace di Lopez. 15-0 Ace di Lopez. 0-1 Il ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 7-6 - primo set agli spagnoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ace di Murray. Si riparte con Jamie Murray al servizio. 7-6 LA SPAGNA VINCE IL primo SET AL TIE-BREAK! 7-3 PASSANTE DI NADAL! 6-3 Servizio di Lopez e smash di Nadal. 5-3 Murray cambia di colpo lato e chiude con una bella volèe. 5-2 Passante centrale di Lopez che tocca la riga di fondo. 4-2 Ottima prima di Murray. 4-1 Servizio vincente di Nadal. 3-1 Lopez chiude benissimo a rete. 2-1 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 5-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra ottima chiusura a rete dei britannici. 30-0 Splendida volèe di Murray. 5-4 Altro game a zero per la Spagna. 40-0 Servizio vincente di Lopez. 15-0 Sbaglia la risposta Murray. 4-4 Game a zero per i britannici. 30-0 Sbaglia il dritto Lopez. 4-3 Game a zero degli spagnoli. 30-0 Servizio vincente di Lopez. 3-3 Murray tiene il servizio. 40-0 Ace di Murray. 30-0 Sbaglia il passante ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Spagna-Gran Bretagna 1-1 - Lopez/Nadal-Murray/Skupski 3-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Murray. 30-0 Sbaglia il passante Lopez. 3-2 Lopez e Nadal chiudono il game. 40-15 Pazzesca difesa dei britannici, ma alla fine chiude Nadal a rete. 30-15 Nadal chiude al secondo smash. 2-2 Dopo oltre dieci minuti la Gran Bretagna chiude il game. A-40 Prima vincente di Skupski. 40-40 Murray annulla tutto a rete. 40-A Palla break per la Spagna. Nadal sfonda con il rovescio. 40-40 ...