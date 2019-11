Conte non esclude la presenza dello Stato nelle acciaierie di Taranto  

Fonte : agi

(Di domenica 24 novembre 2019) "Il signor Mittal mi ha dichiarato di essere disponibile a tornare sui suoi passi e a investire nello stabilimento" di Taranto, ma non è escluso un intervento pubblico con "unadi sostegno" e "di controllo": lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un'intervista a Repubblica. "Abbiamo evitato un disastro economico e sociale", ha sottolineato il premier, ricordando di aver rispedito al mittente la richiesta di tagliare 5 mila posti di lavoro. Perun recesso del colosso franco-indiano "avrebbe arrecato un grave danno produttivo e compromesso qualsiasi operazione di rilancio della città". Sulla questionescudo penale ha ribadito che non se ne è parlato: "La affronteremo alla fine". Il premier ha anche aperto a un intervento pubblico per l'ex Ilva: "Non lo escluso", ha spiegato, "ma non sarà in sostituzione. Se ci sarà, sarà unadi ...

matteosalvinimi : Intanto Raggi e Zingaretti litigano e Roma è sommersa dai rifiuti, Grillo e Di Maio non fanno più neanche ridere, C… - matteosalvinimi : Non vorrei che Conte avesse svenduto la nostra Sovranità per tenersi la poltrona... Se così fosse, sarebbe alto tra… - TgLa7 : Salvini: Non vorrei che Conte avesse venduto la nostra sovranità per tenersi la poltrona. Se cosi' fosse, sarebbe… -