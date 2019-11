CDS – Il punto su un possibile chiarimento tra ADL e la squadra Sarebbe fondamentale!

Fonte : calciomercato.napoli

(Di domenica 24 novembre 2019) CDS – Untra ADL e ladarebbe linfa importantissima L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa ilsulla situazione in casa Napoli. La mancata vittoria di ieri sera si aggiunge ormai ad una lunga lista di match in cui gli azzurri non centrano i 3 punti, cinque per l’esattezza. Quello … L'articolo CDS – Ilsu untra ADL e laCalciomercato Napoli.

IngVi72 : @StefanoBrinchi Nella realtà manca il punto 3 nello schema del tuo secondo tw. Parlo ovviamente della segnaletica o… - leo_the_teacher : @fr4nk18 No, perché lo stallo è in area condominiale su strada di Cooperativa aperta al pubblico. Un casino dal punto di vista del CdS - passione_inter : CdS - Infortunio decisivo per Kouamé, per Giroud c'è un problema: il punto sull'attacco - -