Fonte : agi

(Di sabato 23 novembre 2019) Il suoilo Facebook non è più raggiungibile e i post sono stati cancellati. Ma quello che ha scritto unessore di Italiano e Latino di una scuola del Piacentino è rimasto immortalato da foto e screenshot causando un'ondata di polemiche. Giancarlo Talamini Bisi ha condiviso sulla sua pagina Facebook l'evento delledi Fiorenzuola e scrive: “Io sarò presente. Cari, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle mie materie renderò la vostra vita un, vedrete il 6 col binocolo e passerete la prossima estate sui libri. Di idioti in classe non ne voglio. Sardina avvisata…” Immediate le reazioni, e le polemiche. Alle quali Talamini Bini rispondeva a tono: “Potete anche scrivermi e chiamarmi, ho un sito personale, non temo di metterci la faccia. Venite pure a trovarmi a Torrano di Pontremoli: ho due motoseghe, tre marazzi, un cane, una falce, due ...

fisco24_info : Un prof attacca le sardine, poi minaccia l'inferno per gli studenti che manifesteranno: Il suo profilo Facebook non… - antoniodigi : RT @Agenzia_Italia: Un prof attacca le sardine, poi minaccia l'inferno per gli studenti che manifesteranno - Agenzia_Italia : Un prof attacca le sardine, poi minaccia l'inferno per gli studenti che manifesteranno -