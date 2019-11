Sardine | per Sallusti fasciocomunistelli e allevati nel Pd | Cacciari e Cuperlo | ' Magari'

Sardine - Sallusti : “Sono fasciocomunistelli. Secondo me sono allevati nell’acquario del Pd”. Cacciari e Cuperlo in coro : “Magari” : “Sardine? sono solo fasciocomunistelli. sono rimasto perplesso nel leggere il loro documento fondativo, dove dicono che la Lega ha il diritto di parola, ma non diritto d’ascolto. E non ce la raccontano giusta, perché Secondo me sono delle Sardine allevate nell’acquario del Pd“. sono le parole pronunciate nel corso di “Otto e Mezzo”, su La7, dal direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, che in un suo ...

Piacenza - prof pronto a bocciare gli studenti che manifestano con le Sardine. Il ministro Fioramonti : "Per lui sospensione immediata" : In rete le parole choc di Giancarlo Talamini Bisi. E sul suo sito quel manifesto: "Sì, sono razzista e me ne vanto"

Un prof attacca le Sardine - poi minaccia l'inferno per gli studenti che manifesteranno : Il suo profilo Facebook non è più raggiungibile e i post sono stati cancellati. Ma quello che ha scritto un professore di Italiano e Latino di una scuola del Piacentino è rimasto immortalato da foto e screenshot causando un'ondata di polemiche. Giancarlo Talamini Bisi ha condiviso sulla sua pagina Facebook l'evento delle sardine di Fiorenzuola e scrive: “Io sarò presente. Cari studenti, se becco qualcuno di voi, da martedì cambiate aria, nelle ...

Crozza - il monologo del comico : “Sardine? Sono anticorpi per guarire dalla Salvinite - funzionano come ‘anti-idiotico’” : “Le Sardine? Pensate: per mesi abbiamo visto Salvini ingollarsi qualunque cosa, dalla Nutella al formaggio di fossa, e solo ora scopriamo che è intollerante al pesce azzurro“. Esordisce così Maurizio Crozza, nel suo monologo di apertura di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. E aggiunge: “Io non so se le Sardine avranno un futuro. Qualcuno dice che siano un movimento ingenuo. Però ...

Le Sardine per ora sembrano più furbe di Salvini : Il movimento delle sardine, per ora, mi piace. La scelta di definirsi in modo soltanto negativo, attraverso il rifiuto della Lega di Salvini e della sua propaganda e attraverso la negazione di una affiliazione partitica, mi sembra avere precise e condivisibili ragioni. Le sardine hanno emesso un manifesto alquanto vago, che se non altro costituisce un timido tentativo di fare cultura politica in un paese nel quale la cultura politica è ...

Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione del movimento delle “Sardine” a Palermo : Venerdì sera, Circa 4mila persone hanno partecipato a una manifestazione contro Matteo Salvini organizzata dal movimento delle “sardine” in piazza Verdi a Palermo. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e diversi membri della Giunta comunale.

Sondaggi Emilia Romagna - effetto Sardine più Rousseau : guaio per Bonaccini - disastro per Di Maio : effetto sardine più Rousseau. La decisione dei 5 Stelle di presentarsi da soli alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna sembra danneggiare il candidato del centro-sinistra Stefano Bonaccini ma non in modo tale da escluderlo dalla gara, scrive Il Messaggero in edicola venerdì 22 novembre. Queste l

Esegesi del manifesto delle Sardine - con traduzione per laggente : Esegesi del manifesto delle Sardine, con traduzione per laggente In redazione mi hanno chiesto di riportare il manifesto delle Sardine e commentarlo, e non sarò io a sottrarmi a questo sacro dovere. Vediamo subito la stele di questo neonato movimento antipolitico. “Cari populisti, lo avete capito: la festa è finita. traduzione: GNA. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti. L’avete tesa troppo, e si è spezzata. Per ...

Le Sardine e l’ossessione per Salvini come unico collante (anche se è all’opposizione) : Il movimento delle sardine, dopo appena due settimane di vita, è già oggetto di attacchi, perché ritenuto un movimento sostanzialmente acefalo e senza obiettivi precisi. Ma la vera sfida sarà per i prossimi mesi quella di trasformare un semplice flash mob in un movimento in grado di dare uno scossone alla sinistra e al Pd. Forse potrà andare bene per l'Emilia-Romagna, ma perché protestare contro Salvini, che ora è all'opposizione, anche in tutte ...

Sardine - Salvini avvisato : "Chi c'era in piazza a Sorrento". Per la prima volta : brutta notizia per la Lega : Dopo le Sardine di Bologna, le "fravaglie" di Sorrento. Ma cambia solo il nome: il movimento è lo stesso, contro Matteo Salvini e la Lega. Il debutto al Sud è stato un discreto successo, in concomitanza con la visita in Campania del leader del Carroccio. Leggi anche: "Le Sardine? Ma sono quattro..."

Matteo Salvini sfida le Sardine : "Un problema per la sinistra - non per me. Sapete che libro sto leggendo?" : "È la sinistra che deve avere paura delle sardine". Matteo Salvini si dice tranquillo e per nulla preoccupato dalle manifestazioni di piazza iniziate una settimana fa a Bologna, proseguite in tutta Italia e ora dotate anche di una sorta di manifesto programmatico. "Per me sono uno stimolo e li aspet

Palermo - il giorno delle Sardine : attese migliaia di persone in piazza : Appuntamento alle 18,30 per il movimento contro intolleranza e neofascismi che ha debuttato in Emilia. Il sostegno del sindaco Orlando. Gli organizzatori: "No a strumentalizzazioni, niente bandiere di partito"

Primo abboccamento. Appello di Fridays For Future alle Sardine : "Scioperate con noi" : Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, organizza il suo quarto sciopero globale per il clima per venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday, per contestare un modello di consumo ritenuto esasperato e non sostenibile. In Italia, i ragazzi di FFF lanciano un Appello al movimento delle “Sardine” perché aderisca allo sciopero, “convinti che gli obiettivi per cui ...

Sardine - sono loro il nemico più pericoloso per Salvini (secondo i sondaggi) : Il nemico più pericoloso per Matteo Salvini? Secondo un sondaggio di Index Research per il 43,6 per cento degli italiani è...