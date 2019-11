Migranti | Open Arms | ' onde alte 4 metri | 73 a bordo'

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 23 novembre 2019) Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "di oltre 4previste in poche ore nel #Med. Continuiamo senza un porto sicuro dove far sbarcare le 73 persone che sono ae senza autorizzazione per ripararci dal temporale. Questa è l'Europa oggi". Così su Twitter, prima che il Viminale comun

fattoquotidiano : Migranti, Matteo Salvini indagato ad Agrigento per il caso Open Arms: “Sequestro di persona e omissione d’atti d’uf… - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI SU OPEN ARMS: 'SONO INDAGATO? RIFAREI TUTTO' - TgLa7 : #Migranti: Salvini indagato ad Agrigento per caso Open Arms Per sequestro di persona. Fascicolo gia' trasmesso a Palermo -