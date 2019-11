M5S | attivisti a Di Maio | ' Luigi non ci abbandonare'

Clamoroso risultato del voto su Rousseau : gli attivisti M5S bocciano la "linea Di Maio" : Niente pausa elettorale, il voto sulla piattaforma Rousseau vincola il Movimento a presentare le lista 5 stelle alle...

M5S - Bugani : “Meglio non correre in Emilia per serietà”. Protestano gli attivisti - Nik il Nero : “Serietà è rispettare il lavoro di questi anni” : Non ci sono solo il caso Ilva e le difficoltà a tenere il gruppo in Parlamento ad agitare il capo politico 5 stelle Luigi Di Maio. Tra i dossier sul tavolo che il leader deve risolvere al più presto, c’è anche quello delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Subito dopo la sconfitta in Umbria, proprio il ministro degli Esteri ha visto i rappresentanti localI: insieme hanno deciso di non replicare l’alleanza con il Pd, ma ...

M5S : Giarrusso firma lettera attivisti calabresi a Grillo - ‘stop capo politico’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Passa per una lettera aperta a Beppe Grillo scritta dagli attivisti calabresi l’ultimo attacco sferrato dal senatore M5S Mario Michele Giarrusso a Luigi Di Maio. Missiva che il parlamentare siciliano ha firmato e condiviso su Facebook, invitando i suoi follower a condividerla per “salvare il Movimento”.“Caro Beppe – si legge nella lettera – chi lo avrebbe detto che oggi, dopo ...

M5S : Giarrusso firma lettera attivisti calabresi a Grillo - ‘stop capo politico’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Passa per una lettera aperta a Beppe Grillo scritta dagli attivisti calabresi l’ultimo attacco sferrato dal senatore M5S Mario Michele Giarrusso a Luigi Di Maio. Missiva che il parlamentare siciliano ha firmato e condiviso su Facebook, invitando i suoi follower a condividerla per “salvare il Movimento”.“Caro Beppe – si legge nella lettera – chi lo avrebbe detto che oggi, ...

Virginia Raggi alla festa M5S - rissa tra attivisti e giornalisti : non vogliono farla parlare : Eccovi serviti i Cinque Stelle. Ecco che cosa sono. Il contesto è quello della mesta kermesse con cui i grillini celebrano i loro primi dieci anni di vita, a Roma. Nel video potete vedere il momento in cui all'evento arriva Virginia Raggi, che viene fermata, come è ovvio che sia, dai giornalisti che

Italia 5 stelle - vox tra gli attivisti : “Noi e il Pd? Siamo le cellule buone - la sfida è cambiarli”. “Il M5S anche con Satana - pur di fare le cose” : Beppe Grillo lo ha urlato dal palco. “Stiamo dando una narrazione al Pd, è meraviglioso” ha detto alla platea radunata a Napoli per il decimo compleanno del Movimento 5 stelle. Un popolo di attivisti, quelli con la bandiera in una mano e la raccolta firme nell’altra. Militanti che hanno attraversato espulsioni e polemiche, trasformazioni e mutazioni genetiche, che negli anni hanno visto il Movimento lacerarsi e ricompattarsi ...

Napoli - rissa tra attivisti M5S e giornalisti a Italia a 5 Stelle : La giornata conclusiva della kermesse "Italia a 5 Stelle" si è trasformata in rissa nel pomeriggio di domenica a Napoli. Militanti grillini hanno insultato i giornalisti accanendosi su alcuni di loro e infine sarebbe scattata una vera propria caccia all'uomo con cronisti in fuga e militanti all'inseguimento.Continua a leggere