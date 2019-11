L’occupazione del Politecnico di Hong Kong non è ancora finita

Israele dalL’occupazione all’annessione della Cisgiordania - grazie a Trump : Giorni fa Mike Pompeo, Segretario di Stato USA, ha dichiarato che gli Stati Uniti non considerano più le colonie israeliane in Cisgiordania illegittime, ossia contrarie al diritto internazionale. La stampa italiana ha dedicato ben poca attenzione a questa dichiarazione, considerandola probabilmente un fatto secondario. Non è così, purtroppo.Le colonie israeliane sono l’elemento centrale della strategia israeliana in ...

Lavoro : al via domani in Veneto 16 borsini delL’occupazione per 2 mila posti : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) – Si svolge domani 13 novembre in Veneto la quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, nei Centri per l’impiego del territorio regionale. IncontraLavoro domani coinvolgerà circa 250 aziende e agenzie per il Lavoro del territorio, interessate a reperire nuovi occupati, e 3.500 candidati alla ...

Manovra - ecco le misure del Governo per favorire (poco) L’occupazione : Il Governo scommette tutto sul taglio del costo del lavoro per i dipendenti, senza intervenire su chi è senza impiego e sulla «giungla» di incentivi già esistenti

Ex Ilva - l’immunità penale (per ora) non torna. I sindacati : “Ora riduzione delL’occupazione”. Patuanelli : “A breve incontro con l’azienda” : Ha vinto la linea dura dei 17 senatori M5s: l’immunità penale (ridotta) per i gestori dell’ex Ilva di Taranto, per il momento, non tornerà. L’emendamento a prima firma di Barbara Lezzi è stato approvato dalle commissioni Industria e Lavoro del Senato e quindi il nuovo scudo penale, che sarebbe stato reintrodotto per volere di Luigi Di Maio nel dl Salva Imprese, salta. Così, non appena il decreto legge sarà convertito, ...

‘Ndrangheta - studio Bankitalia : “Infiltrazioni al Nord frenano L’occupazione. Calo del 28% tra 1971 e 2011 nei Comuni più colpiti” : La mafia non dà lavoro. Nei Comuni del Centro Nord le cui imprese sono state infiltrate dalla ‘ndrangheta l’occupazione è calata del 28% tra 1971 e 2011. È quanto emerge dal working paper Gli effetti reali della ‘ndrangheta sull’economia reale: evidenze a livello d’impresa, dei ricercatori di Bankitalia Litterio Mirenda, Sauro Mocetti and Lucia Rizzica. Si tratta del primo studio che cerca di ricostruire gli effetti ...