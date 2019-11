Cuore e ossa | un legame a doppio filo

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 23 novembre 2019) In Italia il 14,7% degli over 60 presenta un rischio alto o molto alto di mortalità causata da un evento cardiovascolare, rispetto al 10,3% della media europea. La percentuale sale al 77,2%, se consideriamo un rischio moderato (contro il 74,4% dell’Europa). Per quanto riguarda, invece, le fratture osteoporotiche maggiori, il 20,5% degli Italianicon più di 60 anni manifesta un alto rischio, in relazione alla media europea del 22,5%. Le percentuali, poi, tendono a salire, se puntiamo i riflettori sull’alto rischio di mortalità cardiovascolare negli uomini over 65, che nel nostro Paese arriva al 42,9% (contro il 35% della media europea), e su quello delle fratture osteoporotiche maggiori, che si riscontra nel 22,7% delle donne italiane ultrasessantacinquenni, rispetto al 34,7% dell’Europa. Questi, in estrema sintesi, i risultati dello screening eseguito lo scorso anno in 5 città europee ...

