Trump chiede aiuto ad Apple per le reti 5G

Trump chiede a Corte segreto su redditi : 01.01 Trump ha chiesto alla Corte Suprema di mantenere segrete le sue dichiarazioni dei redditi, vietandone la diffusione. Il ricorso è stato presentato dai suoi legali dopo che in più gradi i giudici di Manhattan hanno intimato al presidente degli Stati Uniti di presentare le sue dichiarazioni fiscali. E' la prima volta che l'Alta Corte deve esprimersi per decidere se un presidente in carica può o meno godere di tale immunità.

Pokémon Spada e Scudo : qualcuno ha creato una petizione per chiedere a Donald Trump di bandire il gioco : Fin dai primi giochi Pokémon i giocatori sono sempre stati entusiasti, ma sfortunatamente non si può dire lo stesso dei prossimi titoli in uscita, ovvero Pokémon Spada e Scudo che, nonostante debbano essere ancora immessi nel mercato, stanno già scontentando moltissimi fan, soprattutto in relazione al fatto che in questi nuovi capitoli non sarà presente il Pokédex Nazionale. Nonostante il supporto al team su Twitter con l'hashtag ...

Stati Uniti - la Camera riconosce formalmente il genocidio armeno e chiede a Trump di imporre sanzioni contro la Turchia : La Camera degli Stati Uniti ha riconosciuto in modo bipartisan, quasi all’unanimità (405 sì su 435 voti, di cui 11 contrari) una risoluzione che invita a “commemorare il genocidio armeno” e a “rifiutare i tentativi di associare il governo americano alla sua negazione”, nonché a educare sulla vicenda. L’approvazione è stata salutata con un lungo applauso in aula. Si tratta del primo riconoscimento formale da parte di ...

Siria - Pence e Pompeo ad Ankara per chiedere cessate il fuoco. Erdogan “getta nella spazzatura” la lettera di Trump : Il vice presidente americano, Mike Pence, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sono arrivati ad Ankara dove incontreranno il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, nel tentativo di mediare un "cessate il fuoco" e fermare l'offensiva turca in corso nella Siria nord-orientale contro i curdi. Nelle scorse ore, Erdogan aveva deciso di non ricevere Pence, ma poi ha cambiato idea e accettato l'incontro. "La nostra missione è di vedere se ...

Siria - Trump : “Ue si riprenda prigionieri Isis”. Putin media l’intesa curdi-Assad. Al Consiglio Ue Italia chiede embargo armi alla Turchia : Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito Siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare ...

Pentagono - truppe Usa sotto attacco turco ma Ankara smentisce. Trump chiede stop a Erdogan. E lui : “Non mi fermo” : Le forze turche impegnate nell'offensiva contro i curdi nel nord della Siria avrebbero bombardato per sbaglio uomini delle forze speciali americane presenti nell'area. Le forze Usa, una compagnia formata da 50 a 100 uomini, stavano operando sulla collina di Mashtenour nella citta' di Kobane e sarebbero state raggiunte da colpi di artiglieria sparati dalle postazioni turche, nonostante Ankara dovrebbe sapere dove si trovano truppe americane. Il ...

Aiutateci a capire chi vuole incastrare Trump - chiede al'Italia un fedelissimo del Presidente : William Barr, il procuratore generale degli Stati Uniti, "sta solo facendo il suo lavoro". Così il repubblicano Lindsey Graham, Presidente della commissione Giustizia del Senato, fedelissimo di Donald Trump, rassicura l'Italia, interpellato dall'Agi sulla lettera che ha inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al primo ministro inglese Boris Johnson e a quello australiano Scott Morrison, con la quale esorta i tre Paesi alleati a ...

Impeachment Trump : ?Camera chiede documenti a vicepresidente Pence : I presidenti delle tre commissioni della Camera che conducono l'indagine di Impeachment contro Donald Trump per l'Ucrainagate hanno chiesto i documenti sulla vicenda anche al vicepresidente Mike Pence, dandogli tempo sino al 15 ottobre

Ora Trump chiede alla Cina di investigare i Biden : Ieri davanti alla Casa Bianca il presidente americano Donald Trump ha detto ai giornalisti che la Cina e l’Ucraina dovrebbero investigare la famiglia Biden. Forse si tratta di una tattica spregiudicata per normalizzare davanti agli occhi dell’America la richiesta a governi stranieri di danneggiare J

Donald Trump - Nancy Pelosi chiede ufficialmente l'impeachment : ma serve l'aiuto dei repubblicani : "Il presidente deve rispondere delle sue azioni. Nessuno è al di sopra della legge". Così Nancy Pelosi ha annunciato l’avvio di una formale inchiesta di impeachment a carico di Donald Trump. Ora, insomma, è ufficiale: vogliono farlo fuori, a ogni costo. "Questa è una violazione delle sue responsabil

Nancy Pelosi chiede l'impeachment contro Trump : Ieri sera la speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, ha annunciato una richiesta di impeachment contro il presidente Donald Trump a tredici mesi dalle elezioni del 2020. L’impeachment è la procedura più grave prevista dall’ordinamento americano e ha come effetto finale la rimozione del preside