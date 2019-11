Stare in silenzio di fronte alle sardine

Poco - davvero poco addosso. Cristina Marino esplosiva e anche Luca Argentero non può reStare in silenzio : Vi ricorderete sicuramente della bellissima e bravissima attrice Cristina Marino, che per la prima volta ha debuttato nel mondo cinematografico nel 2009 con ‘Amore 14’ e poi negli anni successivi ha recitato nei film ‘Casa&Bottega’ e ‘Vacanze ai Caraibi’. Sul set di quest’ultimo film ha trovato l’amore con l’attore Luca Argentero, 10 anni più grande di lei. Cristina è abbastanza attiva anche sui social network, infatti ha più di 200 mila ...

Enes Kanter - il coraggio di non reStare in silenzio! Dall’NBA la denuncia contro Erdogan : rischiare la vita è il prezzo della libertà : Enes Kanter è ormai il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan: il cestista turco ricorda sui social il prezzo che ha dovuto pagare per difendere la sua libertà Il bombardamento della Turchia sulle zone della Siria nelle quali sono presenti i curdi riempie le pagine di cronaca dei principali mezzi di comunicazione, non soltanto nella sezione politica, ma ormai anche in quella sportiva. Diversi sportivi di origine turca ...