L' omicidio di Loris Stival a Quarto Grado

omicidio piccolo Loris - condanna definitiva per la mamma assassina : Ragusa - E’ definitiva la condanna a trent’anni di carcere per Veronica Panarello accusata dell'Omicidio del figlio Loris Stival ucciso cinque anni fa, il 29 novembre 2014, a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa della donna. Il corpo del bambino, strangolato con delle fascette di plastica, venne ritrovato in un ...

omicidio Loris Stival. È arrivata la sentenza per Veronica Panarello : la decisione : Nell’autunno del 2014, in un paese della provincia di Ragusa, scompare un bambino di otto anni. Si chiama Loris Stival. Dopo qualche ora il corpo senza vita del piccolo viene trovato nelle campagne circostanti. Loris è stato ucciso. In un primo tempo gli inquirenti ipotizzano si tratti di un “orco”, ma poi si scopre che il colpevole viveva sotto lo stesso tetto del bambino. Ed è sua madre Veronica Panarello. Il 5 luglio 2018 la madre è stata ...

Loris Stival : chi è la compagna di Andrea - il nonno accusato di omicidio da Veronica Panarello : Veronica Panarello, condannata anche in Appello a 30 anni di reclusione per il delitto del figlio di 8 anni, avvenuto a Santa Croce Camerina (Ragusa) il 29 novembre 2014, sta scontando la detenzione in carcere. La giovane donna si trova a Torino, dove lei un anno fa ha chiesto di essere trasferita da quello di Catania. La donna ammette solo l’occultamento del cadavere del figlio ma nega il delitto che lei addebita al suocero, Andrea Stival. Il ...