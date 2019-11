Lazio | nel 2018 12 femminicidi Aumentano gli abusi sessuali

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 22 novembre 2019) Roma – Nelle donne uccise nel, secondo dati Istat, sono state 12, in aumento rispetto al 2017. Il 27,27% e’ stato ucciso da un partner, attuale o ex. In aumento anche le violenze(dati Eures): 533 quelle denunciate nelnel(+3,7% rispetto al 2017) e 1.880 le denunce per maltrattamenti in famiglia (+14,1%). Questi alcuni dei numeri relativi alle violenze sulle donne nelche sono stati divulgati questa mattina al Consiglio regionale in occasione della posa di due panchine rosse per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Nelle province delil 77% delle denunce di stupro (dati Eures) proviene da Roma, dove si sono registrati 411 casi, seguita da Latina con 54 episodi denunciati (+68,8% rispetto al 2017), e da Viterbo con 22 denunce (+31,8%). Cresciuti anche i casi di stalking: Latina, con 74 casi, registrare ...

