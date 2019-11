Black Friday | le offerte più convenienti del giorno a una settimana dall’evento

Amazon Black Friday 2019 : offerte su migliaia di prodotti : È iniziata la settimana più attesa dell’anno, il Black Friday 2019 di Amazon, con tantissimi prodotti in offerta e promozioni a tempo che non occorre farsi sfuggire. La quantità di prodotti in sconto è così elevata che è impossibile riuscire a riportarli tutti, è possibile però fornire delle indicazioni verso (Continua a leggere)L'articolo Amazon Black Friday 2019: offerte su migliaia di prodotti è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Monitor gaming : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi aiuteremo a scegliere il miglior Monitor gaming per voi. Si tratta di uno dei componenti fondamentali per un PC gamer, in quanto vi consente di godere appieno dell’esperienza videoludica leggi di più...

Google Home Mini torna in offerta a un prezzo irresistibile per il Black Friday : Google Home Mini torna a un prezzo davvero super da Monclick, ePrice e MediaWorld: lo smart speaker con Google Assistant è infatti in promozione a meno di 20 euro, anche online. L'articolo Google Home Mini torna in offerta a un prezzo irresistibile per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Sconti del 20% su Amazon per smartband - smartwatch - cuffie - power bank e speaker per il Black Friday : Ecco le migliori offerte sugli accessori scontati del 20% dell'Amazon Warehouse Deals: scopriamo le proposte più allettanti su power bank, cuffie, speaker, smartwatch e smartband! L'articolo Sconti del 20% su Amazon per smartband, smartwatch, cuffie, power bank e speaker per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Partono gli sconti PS4 per il Black Friday 2019 su PS Store : le migliori offerte : Coloro che sono alla ricerca di sconti PS4 e sui migliori videogiochi disponibili sulla console di ultima generazione a marchio Sony dovrebbero iniziare a festeggiare. Il colosso giapponese ha infatti dato il via nella giornata di oggi, 22 novembre 2019, a tutta una serie di offerte in digitale su PlayStation Store, vale a dire il suo negozio online su cui è possibile acquistare e poi scaricare diversi titoli sul nostro hard disk. offerte che ...

Le migliori fotocamere Bridge da comprare per il Black Friday : In questa guida sempre aggiornata vi mostreremo le migliori fotocamere Bridge in commercio, analizzando nei minimi dettagli le loro caratteristiche. In molti casi questi dispositivi si rivelano una valida alternativa alle reflex economiche in quanto condividono leggi di più...

Black Friday 2019 - le 10 migliori offerte tech su Amazon : Anche se non fa parte della nostra tradizione, il Black Friday 2019 è uno dei momenti più attesi dell2019;anno. Come già tutti sanno, venerdì 29 novembre i negozi online e fisici di mezzo mondo proporranno sconti folli a tutti i loro clienti, dando di fatto il via al periodo dello shopping natalizio. Per molti, si tratta di un vero e proprio rito, è il momento nel quale si acquistano tutti quei prodotti che ci farebbe ...

Black Friday - ecco perché non comprerò nulla : Sono iscritta ad Amazon da molto tempo, e negli anni scorsi ho atteso con ansia il Black Friday per poter comprare on line beni di vario genere, per lo più elettronici, tipo smartphone, salvo spesso ritrovarmi in casa non solo cose di cui non avevo poi gran bisogno. Ma soprattutto dispositivi elettronici usati di vario tipo, ancora perfettamente funzionanti, da smaltire, cosa per nulla facile. Non mi era mai saltato in mente che quel modo di ...

Pornhub lancia l’abbonamento a vita per il Black Friday : Pornhub annuncia LifePlan l’abbonamento a vita disponibile sono per pochi giorni dopo il Black Friday (fonte: Pornhub) Con l’avvicinarsi del Black Friday anche Pornhub ha deciso di lanciare un abbonamento a vita per il suo portale premium. LifePlan, così si chiama l’offerta che permette l’acquisto di un abbonamento a vita al portale premium di Pornhub pagando 299 dollari all’inizio e poi basta fino alla fine dei vostri giorni. ...

PlayStation celebra il Black Friday con sconti su una serie di titoli : Il Black Friday arriva oggi sul PlayStation Store, con sconti eccezionali fino al 60% su una vasta gamma di giochi per PS4. Preparate dunque il portafogli perché le offerte sono veramente tante e sicuramente c'è qualche titolo che avete sempre desiderato comprare.Riportando alcuni esempi, il titolo calcistico di EA Sports, FIFA 20, ora è disponibile ad un prezzo di 44,99 euro, mentre Marvel's Spider Man è scontato al 50% ad un prezzo di 19,99 ...

Parte il Black Friday delle serie tv - ecco cofanetti e gadget in offerta da Friends a Il Trono di Spade : Il Black Friday delle serie tv entra nel vivo con le prime, ghiottissime offerte su cofanetti, gadget e marchandising di ogni genere. In attesa del 29 novembre diamo un'occhiata ad alcune delle più irresistibili proposte di Amazon, a partire dai DVD e dai cofanetti delle più amate serie tv. Partiamo con The Big Bang Theory, le cui offerte si applicano al momento ai DVD di ciascuna stagione e non ai cofanetti completi. [amazon box= ...

Black Friday Euronics anche online : dal 22 novembre con Huawei P30 Lite e Mate 20 : Il volantino Euronics "È già Black Friday" è scaduto il 20 novembre, ma il noto megastore non intende certo lasciare soli i suoi clienti nel corso del Black Friday 2019, ed è così che propone una nuova campagna promozionale, questa volta online, titolata 'Black to the Future II' (Il tuo Black Friday in arrivo dal Futuro), valida da oggi 22 novembre fino al 24 (avete appena un paio di giorni per approfittarne, non dite che non vi avevamo ...

Smartphone 300 euro : i migliori da comprare per il Black Friday : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo degli Smartphone 300 euro più interessanti sul mercato. In questa fascia di prezzo si possono fare ottimi affari, in quanto si trovano degli Smartphone con ottime caratteristiche tecniche, leggi di più...

Black Friday 2019 - OFFERTE E SCONTI/ Amazon : le promozioni più interessanti di oggi : BLACK FRIDAY 2019, OFFERTE e SCONTI. Ecco alcune delle proposte più interessanti previste per oggi su Amazon: dalle Timberland al rasoio da barba